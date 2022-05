Иван Ургант до и после объявления спецоперации Кто же он на самом деле — трус или большой патриот?

На фоне спецоперации российской армии на территории Украины наиболее обсуждаемой персоной в сфере российского шоу-бизнеса стал ведущий Первого канала Иван Ургант. Он одним из первых осудил действия российских Вооружённых сил, затем его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир, после этого телеведущий уехал из страны, а затем вернулся. О его поступках начали говорить и представители власти — так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Ургант — большой патриот, который просто испугался резких событий. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, напротив, назвал Урганта «трусом».

Так кто же он на самом деле? Редакция NEWS.ru изучила биографию актёра и телеведущего.

Ранние годы

Иван Андреевич Ургант родился 16 апреля 1978 года в Ленинграде в потомственной актёрской семье. Его родители, Андрей Ургант и Валерия Киселёва, были выпускниками Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, и в дальнейшем играли в стенах театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Бабушка, Нина Ургант, была прославленной советской актрисой, сыгравшей более 30 ролей в кино и ещё больше в театре. Дедушка, Лев Милиндер, имел звание заслуженного артиста РСФСР.

Биография Ивана Урганта George Mel/wikimedia.org

Родители Ивана развелись, когда ему был один год. Он остался жить с матерью, но отец продолжал поддерживать с ним связь. Тем не менее воспитанием будущего артиста занимался и его отчим, актёр Дмитрий Ладыгин.

Учился Ургант в престижной гимназии при Государственном Русском музее. Благодаря той культурной базе, которую дали в детстве родители, ему без труда давались школьные дисциплины. Помимо этого, он увлекался спортом и музыкой. В возрасте 17 лет он отправляется учиться в США по программе обмена.

Окончив гимназию, Иван поступает в Академию театрального искусства, где обучались и его родители. Первую крупную роль он получает будучи студентом — совместно с Алисой Фрейндлих он играет в постановке шекспировского «Макбета». Несмотря на то что его персонаж был эпизодическим, Иван получил первый серьёзный опыт игры на сцене, который пригодится ему в дальнейшем. Получив образование актёра, Ургант решает завязать с театром — там мало платили.

Первые годы после обучения Иван пытался найти своё место в жизни — он работал грузчиком, официантом, барменом, радиоведущим, занимался музыкой.

Карьера на телевидении и в кино

Творческий путь на телевидении у Урганта начинается в 2001 году — тогда его приглашают на телеканал MTV в качестве ведущего утренней передачи «Бодрое утро» в команду Ольги Шелест и Антона Комолова. Там он демонстрирует свою харизму и чувство юмора, и уже спустя год начинает вести другие шоу — «Экспрессо» и «Тотальное шоу». Для многих зрителей этих передач Ургант до сих пор ассоциируется с его деятельностью на MTV.

В 2003 году Иван переходит работать на телеканал «Россия». Там он совместно с Фёклой Толстой ведёт музыкальное шоу «Народный артист», а также интеллектуальную викторину «Пирамида». Согласно опросам зрителей, Ургант удостаивается номинации «Открытие года — 2003».

В 2005-м артист начинает работать на Первом канале — совместно с отцом он становится ведущим развлекательной передачи «Большая премьера», а после её закрытия берётся за авторское шоу «Весна с Иваном Ургантом». С тех самых пор он становится главным лицом канала и привлекается к участию в огромном количестве проектов, в их числе — «Смак», «Цирк со звёздами», «Стенка на стенку», «Большая разница», «Прожекторпэрисхилтон».

Главным детищем Ивана является его именная передача «Вечерний Ургант», которая является адаптацией американского формата Late Night Show. В этом году ей исполнилось 10 лет, однако на сегодняшний день её производство заморожено.

Помимо работы на телевидении, Ургант успевает и сниматься в кино. В его копилке свыше 30 ролей, в большинстве своём эпизодических. Наиболее известной является его роль Бориса Воробьёва в кинофраншизе «Ёлки» Тимура Бекмамбетова. Актёр принимает участие в съёмках всех восьми частей. Также он снимается и в другом известном фильме режиссёра — «Выкрутасы». Его коллегами по съёмочной площадке становятся Мила Йовович и Константин Хабенский. В 2011 году Ургант получает роль в фильме Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой», где играет друга музыканта.

Успехи в музыке

Помимо своего умения органично находиться в кадре, Ургант известен и как музыкант. В детстве он окончил музыкальную школу по классу «ударные», а в дальнейшем своими силами освоил игру на гитаре, клавишных, аккордеоне, блок-флейте и балалайке.

Ургант Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press

Впервые со своей музыкой Ургант начинает выступать ещё будучи школьником, в начале 90-х, взяв себе псевдоним «Внуук». Позднее музыканта замечает продюсер Максим Леонидов и берёт его под своё крыло. Он помогает Урганту с сочинением аранжировок и организацией концертов. В 1999 году совместными усилиями был записан альбом «Звезда», где молодой Иван выступает с музыкой в стиле «соул».

Возобновляет свою музыкальную карьеру Ургант лишь спустя 12 лет, в 2011 году. Его отец организует концерт, посвящённый творчеству The Beatles. Иван исполняет на нём песню Things We Said Today.

В этом же году солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко приглашает его в свою новую супергруппу «Горностай». Вместе они исполняют песню «Девушка с другого города». Иван выступает под псевдонимом Grisha Urgant.

Спустя год под этим же именем он выпускает сольный лирический альбом Estrada. Он был тепло воспринят как критиками, так и публикой.

Личная жизнь

Несмотря на свою известность, Ургант ведёт довольно закрытый образ жизни. В том числе это касается и его отношений с противоположным полом. Тем не менее известно, что артист был дважды женат и имеет двоих детей.

Первую свою избранницу, Карину Авдееву, Ургант встретил на одной из питерских вечеринок, когда ему не было и 18 лет. Влюбившись друг в друга, пара решает как можно скорее узаконить свои отношения. Родители Ивана высказались против свадьбы. По их мнению, роман развился чересчур стремительно, к тому же девушка была старше их сына на пять лет. В итоге Ургант-младший решает не слушать их и женится на Карине после достижения совершеннолетия. Однако родители оказались правы — молодожёны оказались неготовыми к совместной жизни. Разница во взглядах и нехватка денежных средств стали причинами их развода. Вместе они прожили чуть менее года.

Иван Ургант: последние новости Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Следующей официально известной возлюбленной Ивана стала его коллега по работе Татьяна Геворкян. Познакомились они в офисе телеканала MTV, куда Ургант приходил устраиваться на работу, Татьяна в тот момент была в штате. Собеседование прошло успешно — Иван начал вести с Татьяной вечернее шоу «Экспрессо», а параллельно с этим и ухаживать за ней. Спустя год он сделал девушке предложение. Однако её пугал «штамп в паспорте», и она несколько раз просила отсрочить свадьбу. Из-за подобных недопониманий пара распалась.

После расставания Иван встречает Наталью Кикнадзе, свою бывшую одноклассницу, в которую он был влюблён в школьные годы. На тот момент она уже имела двоих детей от предыдущего брака. Пара начинает встречаться, а спустя несколько лет женится. Позже Наталья родит от Ивана двух дочерей — Нину и Валерию. Они живут вместе и по сей день.

После объявления спецоперации

24 февраля, в день начала проведения спецоперации РФ на территории Украины, Ургант разместил у себя в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ) чёрный квадрат с подписью: «Страх и боль».

После этого инцидента шоу Ивана «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир. Представители Первого канала сообщили, что в связи с нестабильной обстановкой в стране развлекательные передачи временно не будут транслироваться.

Иван Ургант до и после спецоперации Dmitry Golubovich/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Вскоре стало известно, что Ургант покинул страну. 11 марта он рассказал о том, что находится в отпуске в Израиле. Пользователи Интернета на этой почве начали активно обсуждать возможную эмиграцию шоумена. Тем не менее, по данным РИА Новости, в конце марта он вернулся в Россию. Это подтвердили и соседи Ивана.

Также пользователями сети было замечено объявление о продаже загородного дома, принадлежащего Ивану. Выставленная стоимость — 150 млн рублей.

Несмотря на то что его действия активно обсуждаются, Ургант не даёт развёрнутых комментариев журналистам.

