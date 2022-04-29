Дизайн участка 6 соток: делаем красиво своими руками Как создать свой обособленный уголок с баней, мангалом, летней беседкой, газоном и шезлонгами

Фото Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Не у всех со словосочетанием «дачный сезон» ассоциируется огород 6 соток, лопата, грядки, урожай. Для многих это всё же отдых, свой обособленный уголок с баней, мангалом, летней беседкой, красивым газоном, шезлонгами и с небольшим числом самостоятельно выращенных экологически чистых продуктов. Рассказываем и показываем на фото, как сделать дизайн участка 6 соток своими руками, чтобы завидовали все соседи.

С чего начать облагораживание садового участка 6 соток

Начинаем, конечно, с плана. Грамотная планировка 6 соток — это залог того, что вы сможете «выжать» максимум с этого участка, независимо от его формы и рельефа, расположить все постройки в подходящих местах, а также создать своему будущему урожаю оптимальные условия. Дизайн участка 6 соток нужно сначала вдумчиво планировать и только потом строить дом и сажать растения. В противном случае можно увязнуть в бесконечных переделках.

Что представляет собой план 6 соток

Планировка 6 соток может представлять собой:

чертёж на миллиметровой бумаге, с нарисованным от руки эскизом;

дизайн, созданный в графическом редакторе;

наброски от руки на листе.

Дизайн своими руками Aleksander Polyakov/Global Look Press

В правильном плане должно быть отображение всех будущих объектов — дома, вспомогательных построек, малых форм, инженерных сооружений, мощения, озеленения. Возможно, на 6 сотках садового участка не удастся разместить всё желаемое, поэтому сначала формируется «скелет»:

Отображение точной формы двора, длин всех сторон.

Схематичное отображение соседских построек, забора (если есть).

Указание расположения близлежащих объектов (водоёма, дороги, леса и др.) и расстояния до них.

Указание ориентации участка по сторонам света.

Отметки об имеющихся насаждениях, которые предполагается оставить на участке.

Не получится исключительно по своим фантазиям застраивать и засаживать свои 6 соток. Как всё разместить и правильно распределить на участке — подскажут правила, которые регламентируют соблюдение расстояния между своими постройками, а также до строительных объектов соседей.

Поэтому при выборе места под растительность, хозяйственные постройки и дом на 6 сотках учитывать придётся действующие нормативы и разные нюансы: стороны света, инсоляцию (количество солнечной энергии, поступающее на участок), розу ветров (основные направления ветра в вашем населённом пункте), рельеф, уровень грунтовых вод.

Cадовый участок 6 соток Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Зонируем участок 6 соток. Фото вариантов зонирования

План участка составлен, далее думаем, как всё разместить на 6 сотках. Многие беспорядочно (на глаз) располагают дорожки, газоны, клумбы, место отдыха, а это в корне неверно. Дизайн 6 соток предполагает разделение участка на функциональные части. Распределение зон необходимо не только для удобства, но и для эстетики. Зонирование позволит разбавить садовый декор так, что соседи будут часто проситься посмотреть на эту красоту.

Итак, у нас есть 6 соток. Рассказываем, как разместить все зоны и какие они должны быть.

Основная зона: дом, гараж

Здесь располагается дом, на 6 сотках его площадь должна составлять, по правилам, 10% от размера участка, 60 кв. м. Это не значит, что большой семье нужно ютиться в таком маленьком доме. Стройте второй этаж, и будет вам 120 кв. м. Если построение второго этажа не рассматривается, можно увеличить площадь до 20%, но уменьшить площадь места для хозпостроек. Если нужен гараж или навес, то рассчитывайте всё-таки на 10% от участка 6 соток для дома.

Располагают дом поближе к периметру участка, отступая минимум от дороги и забора. Нужно учесть затенённость участка домом, поэтому разместить основную постройку необходимо на северо-западной или северо-восточной стороне. Северную часть отведите под техпомещение, под жилое — южную, юго-восточную стороны.

Парадная зона: палисадник

Располагается перед домом. Это как раз то место на участке 6 соток, где дизайн своими руками создаётся, а фантазия может разгуляться. Речь, конечно, идёт о палисаднике и его озеленении. Эта зона задаёт тон всему участку. Здесь сажают цветы, кустарники, композиции из растений, можно разместить красивое мощение, фонтан, водопад, маленький пруд.

Особой функциональности, кроме эстетики, эта зона не несёт, зато поднимает настроение и удивляет гостей. Посмотрите в Интернете фото вариантов дизайна палисадника на 6 сотках, почитайте про растения, которые вам понравились, набросайте схему расположения растений и мощений, ведь если посадить всё в кучу, гармоничного дизайна не получится.

Приватная: зона отдыха

Самая любимая часть отдыхающих. На неё отводится около 15% от размера участка (зона увеличивается или уменьшается в зависимости от того, любят хозяева больше отдыхать или засаживать огород). Если участок прямой формы, зону отдыха делают за домом, если квадратный — сбоку от дома, а ограждением зоны являются другие постройки или живая изгородь из плетущихся растений. При создании дизайна на участке 6 соток важно ещё на этапе проектирования продумат, что будет расположено в этой зоне.

Как всё разместить на 6 сотках Felix Kästle/dpa/Global Look Press

В целом данная площадь отводится для бани, дровника, мобильного или стационарного бассейна, садовых качелей, беседки, костровой, мангальной зоны. Удобнее, если беседка будет иметь встроенный печной комплекс. Она может быть открытой или капитальной, с остеклением, тогда в ней можно будет отдыхать зимой. Для семьи с детьми нужно отвести место и для детской площадки, безопасной, удобной и с учётом возраста. Для малышей — горка, песочница, деткам постарше — спортивный комплекс, батут, баскетбольное кольцо.

Возможно, вам не требуется что-то из вышеперечисленного, да и как всё разместить на 6 сотках? Продумайте необходимость всех атрибутов зоны отдыха, их размер, посмотрите фото вариантов дизайна зоны отдыха на 6 сотках и подберите подходящее расположение.

Огород

Выращивание овощных и ягодных культур — дело занимательное и ответственное. При создании на 6 сотках дизайна этой зоны, чтобы своими руками выращивать продукты, нужно соблюдать некоторые правила. Огород на 6 сотках располагают в солнечном месте, в южной стороне. Климатические условия тоже стоит учесть. В прохладном климате место под огород отводят там, где солнце светит целый день. Для жаркой местности лучше выбрать участок в полутени. Для юга — солнце должно ложиться на огород в утренние часы, а во второй половине дня сменяться тенью от близлежащих построек.

В зоне сада-огорода нужно предусмотреть место для компостной ямы, ящика для инструментов. Возможно, вам понадобиться небольшой сарай, чтобы хранить там весь садовый инвентарь (шланги, тачки и т.д.) и малую технику.

Сколько места отвести для этой зоны — вопрос индивидуальный, ведь все по-разному относятся к овощеводству. Кто-то предпочтёт покупать продукты в магазине, а на дачном участке лежать на сочно-зелёном газоне или плавать в просторном бассейне. А для кого-то копаться в земле и выращивать экологически чистые продукты своими руками на 6 сотках участка — дело первостепенной важности. Тогда придётся значительно уменьшить зону отдыха и отдыхать на любимых грядках.

Идеальный огород на 6 сотках. Выращиваем красиво

Если всё-таки огород на 6 сотках для вас важнее, чем «тюлений отдых», то мы припасли кое-что интересное — дизайн огорода на 6 сотках участка своими руками. Если вы не огородник и не обиделись на «тюленя», то тоже оставайтесь — будет мотивация к тому, чтобы захотеть заняться овощеводством.

Делаем грядки

Наибольшей популярностью сейчас пользуются насыпные конструкции, похожие на деревянные ящики без дна, а между ними можно сделать красивые дорожки. Высота бортов составляет 20-30 см. Такие короба прекрасно подходят для выращивания зелени и овощей. К грядкам удобно подходить со всех сторон. Это облегчает работу по уходу, делает огород более привлекательным, а при правильной обработке повышает урожайность.

Участок 6 соток своими руками Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Если места не хватает, а хочется вырастить больше растений, то можно соорудить вертикальные грядки. Для этого подойдут многоярусные гряды, подвесные пристенные конструкции, сложные пирамиды, ящики на заборе.

Под каждый вид растений нужно определить индивидуальную площадь, в зависимости от того, что и сколько хотите выращивать по каждой из культур. Можно спросить у соседей, в каком количестве и какие овощи они выращивают, и ориентироваться на местную урожайность.

Для красивой рассадки следует учесть расстояние между грядками. Крупным растениям (с большим кустом) нужны широкие междурядья — от 40 см, а между мелкими растениями, наоборот, расстояние минимальное, около 10 см.

Томаты, перец, баклажан, кустовой кабачок, фасоль — эти культуры требуют широких междурядий. Узкие междурядья подойдут для свёклы, моркови, зеленных культур. Так ваши грядки будут красиво смотреться и принесут больше урожая.

Какие овощи сажать

В садовой зоне на участке 6 соток своими руками нужно выращивать культуры, которые гарантированно дадут урожай. Место под «экзотику» можно выделить, если сажать немного овощей только на салат. Стоит учесть и сложность выращивания. Овощные растения бывают:

требовательными — томаты, капуста, огурцы, кабачки, тыква, сладкий и горький перец;

среднетребовательными — баклажан, редька, лук, салат, картофель, морковь, свёкла;

нетребовательными — фасоль, горох, укроп, базилик, шалфей, салат и т.д.

Дизайн садового участка на 6 сотках Ilya Galakhov/Global Look Press

В связи с этим огород делят на 4 части:

Для многолетних культур (садовой земляники и клубники). Зона требовательным культурам. Зона растениям, нуждающимся в единоразовой подкормке за сезон. Зона нетребовательным культурам.

Фрукты на участке

Фруктовые деревья, декоративные и плодовые кустарники обычно располагают вдоль забора. Эти растения делают дизайн участка 6 соток более гармоничным, немного затеняют участок и даже защищают от шпионских взглядов соседей.

Учтите, что фруктовые деревья требуют качественного состава почвы. Земля должна быть плодородной, иметь хорошую влагоеёкость, воздухопроходимость. Если имеющийся грунт не обладает такими параметрами, то для посадки каждого дерева готовят большую посадочную яму и наполняют её черноземом.

У взрослых деревьев корневая система уходит глубоко в почву. Чтобы корни не вымокали, учитывается высота залегания грунтовых вод. При близком расстоянии к поверхности нужно сделать дренаж посадочных ям, если ранее вы не делали дренирование всего участка.

При расчёте густоты посадки учитывают биологические особенности каждого фруктового дерева. Сильнорослые сорта черешни, груши, яблони следует высаживать на расстоянии друг от друга не менее 5 м. Деревья пониже (слива, вишня, низкорослые яблони, груши) сажают на расстоянии около 4 м.

Ягодные кустарники

Какой же дизайн участка 6 соток, создаваемый своими руками, может быть без сочной клубники и низкорослых кустов смородины, малины и крыжовника?

Огород на 6 сотках Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Клубника хорошо растёт в рыхлом, воздухопроницаемом грунте с небольшой кислотностью (показатель рН — около 5,5). К почве она не очень требовательна, но любая земля должна обязательно быть хорошо удобрена органикой и минералами.

Сажать ягоду нужно на освещаемых участках. Необходимо защитить её от сильных ветров. Не высаживают викторию на склонах, так как весной талая вода смывает почву, а корни оголяются. Нельзя сажать клубнику и в низине, там холоднее и может застаиваться вода. Для кустарников самое выгодное место — это граница участка, но при условии, что забор пропускает свет.

Создание дизайна садового участка на 6 сотках и ведение огорода — дело очень увлекательное. По мере освоения одних вопросов появляются новые. Процесс этот является творческим, сродни искусству. Но основные детали всё же следует сделать так, чтобы потом не пришлось ничего переделывать, чего мы вам и желаем!

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