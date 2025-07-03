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03 июля 2025 в 14:40

Появилось видео с места смертельного ДТП Диегу Жоты

Диогу Жота Диогу Жота Фото: Jan Fromme/Global Look Press

Появились кадры с места смертельного ДТП в Испании, жертвой которого стал футболист «Ливерпуля» Диегу Жота. На представленном Telegram-каналом SHOT видео можно заметить, как рядом с трассой на траве разбросаны обломки автомобиля.

Причиной аварии стало лопнувшее колесо Lamborghini футболиста, отмечает источник. Гибель Жоты подтвердили в его клубе, с которым он стал чемпионом Англии. «Ливерпуль» не стал давать дополнительных комментариев насчет его смерти.

Предположительно, матч женского чемпионата Европы между Португалией и Испанией начнется с минуты молчания в память о звезде футбола. Игра пройдет в четверг, 3 июля. Запрос о том, чтобы почтить память Жоты, в УЕФА направила португальская федерация футбола.

Ранее стало известно, что нападающий «Ливерпуля» погиб в результате ДТП, которое произошло недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. В машине с 28-летним футболистом ехал его 26-летний брат Андре. Машина съехала в кювет и загорелась. Известно, что Жота сыграл свадьбу меньше, чем за две недели до своей смерти.

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