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03 июля 2025 в 15:15

Агроном назвал единственный способ спасти урожай от птиц

Агроном Воробьев назвал сетку единственным способом спасти урожай от птиц

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самым эффективным способом защиты урожая от пернатых вредителей является использование специальной защитной сетки для грядок и деревьев, рассказал в беседе с «Москвой 24» биолог, агроном Михаил Воробьев. По его словам, другие методы, такие как пугала и блестящие предметы, практически бесполезны.

Самый действенный способ сохранить урожай в этом случае — укрыть грядки и деревья специальной защитной сеткой от птиц или использовать любую строительную сетку. Главное, чтобы она была с мелкими ячейками, в которые птицы не смогут просунуть голову, — объяснил эксперт.

Воробьев подчеркнул, что блестящие предметы, мишура и пугала практически бесполезны, так как птицы быстро к ним привыкают. Звуковые отпугиватели также не особо эффективны. Он предложил альтернативный способ — посадить белоплодные сорта клубники и земляники, которые птицы не клюют, поскольку считают их недозревшими.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что надо поддерживать порядок на дачном участке, правильно поливать растения и обрабатывать их специальными препаратами, например бордоской смесью, чтобы уберечь урожай картошки и помидоров от фитофтороза. Он отметил, что это заболевание неизлечимо, поэтому нужно уделять особое внимание профилактике.

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