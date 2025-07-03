«Мы не хотим войны»: Орбан о вступлении Украины в Евросоюз Орбан: Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, так как не хочет войны

Жители Украины должны понять, что Венгрия не поддерживает вступление Киева в Евросоюз по фундаментальным и стратегическим причинам, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По словам главы правительства, страна не хочет начала войны и разрушения европейской экономики. Он обратил внимание, что население Украины все чаще обрушивается с нападками на Венгрию из-за ее решения в Брюсселе.

Украинцы должны понять, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз по фундаментальным и стратегическим причинам: мы не хотим войны и не хотим, чтобы европейская экономика, включая венгерскую, была разрушена. Киев должен признать, что не может указывать венгерскому народу, что думать! — подчеркнул премьер.

Ранее Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть свои позиции для достижения урегулирования конфликта. В частности, премьер-министр подчеркнул, что еще не поздно примкнуть к «стороне мира». Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность, объяснил глава правительства.