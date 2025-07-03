Стало известно о состоянии пострадавшего в Шереметьево двухлетнего мальчика Пострадавшего при нападении в Шереметьево ребенка удалось стабилизировать

Состояние двухлетнего Яздана, который подвергся нападению неадекватного мужчины в Шереметьево, стабильное, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. По его словам, мальчик уже может по чуть-чуть присаживаться. Врачи продолжают терапию, добавил он.

Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания. Ребенок уже может присаживаться с поддержкой, — написал глава региона.

В конце июня стало известно, что ребенок пришел в сознание после нападения. Он начал узнавать своего отца и может фиксировать взгляд. Кроме того, он самостоятельно дышит.

Вечером 23 июня гражданин Белоруссии, прилетевший из Кабула, без причины подошел к двухлетнему мальчику в зоне выдачи багажа, схватил его и с силой швырнул на пол. По предварительным данным, он находился в неадекватном состоянии. Кроме того, мужчина отказался извиняться перед родителями мальчика и заявил, что не чувствует вины. Химкинский городской суд Московской области заключил злоумышленника под стражу до 24 августа.