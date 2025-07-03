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03 июля 2025 в 14:57

«Трогают больной зуб»: военэксперт объяснил попытки прорыва ВСУ под Курском

Военэксперт Матвийчук: прорывами под Курском ВСУ хотят привлечь внимание Запада

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины пытаются привлечь внимание Запада прорывами под Курском, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинские силы стремятся создать информационный повод, чтобы доказать западным партнерам свою активность на территории России. Он отметил, что даже небольшой плацдарм в Курской области может быть использован для давления на Запад с целью получения дополнительной помощи.

Потеря плацдарма Курской области — это потеря влияния над ходом всей операции. Что такое Курская область? Это кусочек земли, хотя бы несколько метров, чтобы можно было предоставить западным кураторам, что ВСУ все-таки выполняют задачи и перенесли боевые действия на территорию РФ. Таким образом Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) старается быть в центре внимания, создать информационный шум и попробовать под это выкачать деньги и вооружение из западных стран, особенно из США. Это постоянный шум. Как если постоянно трогать больной зуб, чтобы он болел. Здесь то же самое: чтобы не забыли, что они существуют, — пояснил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал «Северный канал» сообщил, что ВСУ предприняли новую попытку прорваться в Курскую область. По его данным, штурмовые группы противника попытались занять населенный пункт Теткино.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что саперы ВС России обезвредили более 500 тысяч снарядов ВСУ в Курской области. В регионе разминировано более 55 тысяч гектаров территории.

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