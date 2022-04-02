Кадыров осудил Пескова за слова о патриотизме сбежавшего из России Урганта

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «несозревшая шкала приоритетов», заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя высказывания представителя Кремля о телеведущем Иване Урганте. Руководитель региона указал, что Ургант сначала раскритиковал проведение специальной военной операции на Украине, затем уехал из страны, а потом, «когда политический градус противостояния упал», вернулся обратно. При этом, по словам Кадырова, Песков всё равно считает «большим патриотом» ведущего Первого канала. Глава Чечни эту точку зрения не разделяет.

Странное всё-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать, — сказал Кадыров.

Глава Чеченской Республики также выразил удивление, что Песков не прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта, обосновав это тем, «что не видел указ».

Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днём и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, — отметил Кадыров.

По его словам, в последнее время произошла переоценка самого понятия «патриотизм». Кадыров подчеркнул, что считает трусами, а не патриотами людей, которые уехали из России «в момент нестабильности якобы в отпуск», а затем вернулись обратно «в момент спокойствия на политической сцене».

Ранее Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что хорошо знает Ивана Урганта и считает его большим патриотом России. Он призвал не клеветать на людей и не записывать их в пятую колонну. Представитель Кремля подчеркнул, что среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине в связи со специальной военной операцией, однако они, по его мнению, не являются врагами государства.

В начале марта российский телеведущий Иван Ургант сообщил в соцсетях, что временно покинул Россию. Он заявил, что взял отпуск и скоро вернётся назад. В конце марта отец Урганта — Андрей Ургант — рассказал, что его сын уже находится в Москве вместе со своей семьёй.