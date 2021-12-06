«Будто прощалась»: актёр рассказал о последнем разговоре с Ниной Ургант

Народный артист РСФСР Николай Мартон, который проработал с актрисой Ниной Ургант (1929 — 2021) в Александринском театре (Академическом театре драмы имени Пушкина) почти 60 лет и был её соседом по даче, рассказал о своём последнем разговоре с коллегой. По словам Мартона, Нина Николаевна «будто прощалась, стараясь наговориться напоследок». Содержание беседы с Ниной Ургант он раскрыл NEWS.ru.

Николай Мартон отметил талант и женское обаяние актрисы. Он напомнил, что творческий расцвет Нины Ургант пришёлся на 1970-1980-е, когда «она была первой артисткой Ленинграда — зрители шли „на Ургант“, которая играла и в современных пьесах, и в спектаклях по Шекспиру и Чехову».

По словам Мартона, Ургант никогда не вела звёздный образ жизни. Будучи одной из лучших театральных актрис города на Неве, она долгие годы жила в хрущёвке на окраине, пока сын Андрей Ургант и внук Иван не приобрели для неё комфортную квартиру в центре Санкт-Петербурга.

Николай Мартон не только работал с Ниной Ургант в одном театре, но и был её соседом по даче в посёлке Ленинградской области. Там же жили и до сих пор живут многие знаменитости.

Дома рядышком — мой, Ниночки, Люды Сенчиной. Чуть дальше по улице живёт Краско Иван Иванович, а ещё немного дальше Миша Боярский с семьёй. Ниночка Ургант и Люда Сенчина часто приглашали меня на свои посиделки — пили чай и говорили об искусстве, — отметил Николай Мартон.

Летом, рассказал Мартон, Нина Ургант с певицей Людмилой Сенчиной (1950 — 2018) ходили за грибами, вместе выхаживали бездомных собак и кошек.

В последний раз Николай Мартон созванивался с Ниной Ургант 4 сентября — поздравлял актрису с 92-летием. Он признался, что разговор длился «точно больше часа, Нина будто прощалась, стараясь наговориться напоследок».

Мы вспоминали наших коллег и друзей, которых уже нет с нами, наши спектакли. Ниночка сказала, что самым счастливым временем в её жизни был период, когда она играла по 38-40 спектаклей в месяц. То есть она играла каждый день, а иногда — по два спектакля в день. Главным в жизни для Нины была профессия, — подчеркнул Николай Мартон.