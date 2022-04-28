Меньше дебилизма: Кучера о прекращении вещания MTV и Nickelodeon Кучера о прекращении вещания MTV и Nickelodeon: «дети будут меньше подвержены дебилизму»

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Телеведущий Оскар Кучера в беседе с NEWS признался, что рад закрытию телеканалов компании Paramount. Он считает, что теперь его дети будут «меньше подвержены дебилизму». Ранее компания Paramount приостановила вещание на территории России своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а также MTV. Их показ прекратился у пользователей «Билайн» и «Ростелеком».

Я счастлив, если честно. Счастлив, что мои дети будут меньше подвержены всякому дебилизму. По большому счету всё это печаль, тоска, грусть. Нормальные люди, вводя санкции, понимают, что они делают. Они по сути сами себя лишают возможности быть увиденными и услышанными, гнать политику не смогут через свои каналы. Мы что от этого пострадаем? Кто-то смотрит MTV? Ни MTV, ни МУЗ ТВ, ни прочие музыкальные каналы никто в тех количествах и качествах уже давным-давно не смотрит, потому что есть интернет, — считает Кучера.

Уведомления о прекращении вещания телеканалов Paramount стали приходить местным телевизионным операторам, начиная с 18 апреля. Сообщалось, что компания перестанет вещать в России с 20 апреля. В свою очередь помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российские телеканалы должны пересмотреть свою политику в отношении транслируемого контента и сократить число развлекательных передач в эфире на фоне изменившейся ситуации в мире. По его словам, хорошим вариантом было бы показывать вместо них отечественные или зарубежные кинофильмы.