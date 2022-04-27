Время на раскачку: как уйти на кредитные каникулы в 2022 году Каким образом государство помогает людям, пострадавшим от санкций

4 марта Государственная дума приняла закон, согласно которому граждане страны, взявшие кредит, могут воспользоваться льготным периодом погашения. Это не первая подобная практика в стране — точно такие же кредитные каникулы вводили ровно два года назад на фоне эпидемии коронавируса. В этот раз государство рассчитывает помочь людям, которые пострадали от введённых санкций. О том, как это работает и какие условия нужно соблюсти для ухода на каникулы — в нашем тексте.

Что такое кредитные каникулы

Кредитными каникулами называют предоставленный банком льготный период, во время которого заёмщик освобождается от уплаты ежемесячных взносов как по стандартным кредитам, так и по ипотечным. Несмотря на это, в данный промежуток времени он может продолжать погашение займа, выплачивая полноценные взносы или их часть. Кредитные каникулы не избавляют должника от кредитных обязательств, а лишь дают возможность их отсрочить.

Кто может обратиться за кредитными каникулами

Кредитные каникулы может потребовать любой гражданин Российской Федерации, имеющий непогашенный кредит или ипотеку, и подпадающий под следующие характеристики:

Размер заработной платы и иных постоянных доходов заёмщика снизился более чем на 30%. Для определения этого процента необходимо рассчитать средний заработок должника за 2021 год и сравнить его с нынешним. Важно понимать, что заявление на льготный период подаётся на следующий месяц с момента реального снижения дохода. К примеру, если вам урезали зарплату в апреле, запросить кредитные каникулы вы сможете только в мае. Связано это с тем, что вы должны предоставить банку справки, подтверждающие полученные вами средства. В момент оформления кредитных каникул у заёмщика не должно быть действующих ипотечных каникул. В любом случае они действуют по одному принципу, и вам будет достаточно лишь одной отсрочки, по её истечении вы сможете оформить новую. Оформление кредитных каникул Сергей Булкин/NEWS.ru

По каким кредитам можно получить каникулы

Согласно принятому закону, кредитные каникулы предоставляются на любые типы займов, которые были оформлены в срок до 1 марта 2022 года. Договор может быть заключён с:

банком;

микрофинансовой организацией;

ломбардом;

кредитным потребительским кооперативом и др.

Если вы оформили кредит позднее, то должны были знать, на какие риски идёте. В таком случае льготный период вам не положен.

Кроме этого, законом регламентируется и размер кредита, по которому вы собираетесь оформить льготные каникулы. Ограничения таковы:

ипотечный кредит — не более шести миллионов рублей для жителей Москвы, не более четырёх миллионов для жителей Московской области и Санкт-Петербурга, не более трёх миллионов для людей, проживающих в регионах; автокредит — не более 700 тысяч рублей; потребительский кредит — не более 300 тысяч рублей; кредит для безналичных расчётов (банковская карта) — не более 100 тысяч рублей.

Следует понимать, что указанные суммы — это общий размер займа, прописанный в договоре, а не остаток по нему. В случае если размер кредита превосходит вышеперечисленные, в предоставлении льготных каникул вам будет отказано.

Кредитные каникулы в 2022 году Евгения Смолянская/NEWS.ru

В чём отличие от ипотечных каникул

Основное различие между кредитными и ипотечными каникулами — цель их оформления. Первые предоставляются для всех видов кредита, ипотечные же действуют только при рассрочке ипотеки. Сами правила оформления регулируется разными нормами закона, поэтому отличается и максимальная сумма кредита, по которому можно оформить льготный период. Если по кредитным каникулам предельно допустимый размер ипотечного кредита составляет шесть миллионов рублей, по ипотечным каникулам действует ограничение в 15 млн рублей. Данные виды займовых каникул нельзя комбинировать между собой.

Какие ещё условия нужно знать

Перед оформлением кредитных каникул убедитесь, что вы соответствуете требуемым характеристикам. Кроме этого, учтите ещё несколько нюансов:

Согласно программе нового закона, кредитные каникулы предоставляются один раз, повторное оформление недопустимо. Крайний срок подачи заявки на кредитные каникулы — 30 сентября 2022 года. Кредитные каникулы можно оформить на срок от одного до шести месяцев. Их длительность вы определяете самостоятельно. Затем вы обязаны продолжать платить, а сам кредит сдвигается на срок, по которому вы не платили во время льготного периода. Несмотря на то что в период кредитных каникул вы имеете право не вносить платежи, проценты по займу продолжат начисляться. Их размер зависит от типа кредита. Если вы оформили льготный период по ипотеке, то индексация будет производиться согласно прописанному в договоре проценту. Для других типов процент будет составлять 2/3 от средней ставки по рынку, согласно данным Центробанка РФ. Кредитные каникулы можно оформить на несколько кредитов одновременно, главное, чтобы заявление было подано единоразово. При попытке повторной подачи документов банк вам откажет.

Как оформить кредитные каникулы Артём Соболев/NEWS.ru

Каковы условия кредитных каникул для юридических лиц

Кредитные каникулы могут получить не только физические, но и юридические лица. К организациям, имеющим право их оформить, относятся индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства. Правила идентичны тем, которые введены для физических лиц — необходимо подтвердить снижение дохода более чем на 30% и подать заявление в банк. Каникулы предоставляются по всем видам кредитов, а также долгам.

Какие банки предоставляют кредитные каникулы

Согласно принятому закону, любой гражданин, имеющий кредит и потерявший доход от 30% и более, может обратиться в банк для предоставления кредитных каникул. Из этого можно сделать вывод, что подобный льготный период предоставляют все российские банки. Среди них:

Сбербанк;

Тинькофф;

Альфа-Банк;

ВТБ;

Газпромбанк;

Ситибанк;

Точка;

Русский стандарт и др.

При оформлении кредитных каникул следует проконсультироваться с сотрудником банка. Возможно, сам банк сможет предложить вам льготный период по более выгодной для вас программе.

Как оформить кредитные каникулы

Для оформления кредитных каникул вам необходимо обратиться в банк и написать заявление. Его образец вы можете найти на сайте Банка России. Помимо самого заявления, потребуется паспорт гражданина РФ, а также один из документов, подтверждающий снижение вашего дохода. Это может быть:

справки с места работы, в которых указаны ваши доходы за 2021 и 2022 годы (например, 2-НДФЛ);

больничный лист, срок действия которого от месяца и больше;

справка о временной нетрудоспособности;

справка, подтверждающая ваш статус безработного (её можно получить в центре занятости населения по вашему месту жительства);

документ об увольнении с работы;

любой другой заверенный документ, который подтвердит снижение вашего дохода.

Чтобы точно знать, какой документ подойдёт для оформления кредитных каникул, необходимо заранее проконсультироваться с сотрудником банка. В каждом из отделений могут быть свои правила и установки.

Кредитные каникулы Сергей Булкин/NEWS.ru

Сроки подачи документов — с 1 марта по 30 сентября 2022 года. Вы можете направить их как очно, так и онлайн. Большинство российских банков на сегодняшний день принимают заявления через интернет-портал или по электронной почте. Тем не менее для более подробной информации потребуется также связаться со специалистом.

Сотрудники банка обязаны рассмотреть полученные документы в течение пяти рабочих дней. При отказе они должны связаться с вами и сообщить причину. В том случае если спустя более 10 рабочих дней с момента подачи заявления от банка так и не поступает ответ, каникулы предоставляются вам автоматически.

Помимо этого, в течение 60 дней с момента оформления кредитных каникул кредитор имеет право повторно запросить документ, подтверждающий снижение дохода. У вас будет ровно 90 дней на его предоставление.

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