Первый канал сменил ведущего шоу «Сегодня вечером», запланированного на майские праздники. Лицом программы вместо Максима Галкина станет Николай Цискаридзе. Будет ли балетмейстер постоянным ведущим шоу, пока неизвестно, передаёт StarHit.
В первой, приуроченной к 9 мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно, останется ли он в проекте на постоянной основе, — рассказал изданию источник на съёмочной площадке.
Собеседник также отметил, что на примете у руководства Первого канала есть ещё несколько кандидатур, которые будут пробовать себя в роли ведущих в дальнейшем. По словам источника, к сотрудничеству могут пригласить нескольких артистов, чтобы они сменяли друг друга.
По информации СМИ, после отъезда из России Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми поселились на роскошной вилле в Израиле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесарии, где проживают пять тысяч человек. Ходили слухи, что вилла находится в собственности у певицы, но она категорически опровергла это утверждение.
Ранее стало известно, когда Пугачёва вернётся в Россию. Примадонна пообещала сделать это осенью 2022 года.