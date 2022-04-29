Первый канал заменил Галкина на Цискаридзе Первый канал заменил Галкина на Цискаридзе в шоу «Сегодня вечером»

Николай Цискаридзе / Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Первый канал сменил ведущего шоу «Сегодня вечером», запланированного на майские праздники. Лицом программы вместо Максима Галкина станет Николай Цискаридзе. Будет ли балетмейстер постоянным ведущим шоу, пока неизвестно, передаёт StarHit.

В первой, приуроченной к 9 мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно, останется ли он в проекте на постоянной основе, — рассказал изданию источник на съёмочной площадке.

Собеседник также отметил, что на примете у руководства Первого канала есть ещё несколько кандидатур, которые будут пробовать себя в роли ведущих в дальнейшем. По словам источника, к сотрудничеству могут пригласить нескольких артистов, чтобы они сменяли друг друга.

По информации СМИ, после отъезда из России Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми поселились на роскошной вилле в Израиле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесарии, где проживают пять тысяч человек. Ходили слухи, что вилла находится в собственности у певицы, но она категорически опровергла это утверждение.

Ранее стало известно, когда Пугачёва вернётся в Россию. Примадонна пообещала сделать это осенью 2022 года.