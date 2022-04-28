Лакомство для одиночек: как приготовить бенто-торт в домашних условиях Все секреты выпечки и сервировки модного блюда

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Главным трендом последних лет в кондитерской сфере по праву является бенто-торт. Пришедшее из Южной Кореи угощение пользуется повышенным спросом во всех странах мира, включая Россию. Бенто-торт не отличается от обычного составом или вкусом, его главные особенности — компактный размер и стильный вид. Редакция NEWS.ru рассказывает о секретах приготовления и сервировки модного блюда.

Что такое бенто-торт

Говоря коротко, бенто-торт — это маленький тортик, рассчитанный на одного человека. В японском языке словом «бенто» и обозначается однопорционная еда. Однако наш десерт зародился и распространился в Южной Корее. Там местные жители берут бенто-торты на прогулку, в поездку, на работу в качестве обеда, а также дарят их друг другу на всевозможные праздники. Главные особенности бенто-торта:

Диаметр торта не должен превышать 12 см, а средняя масса составляет 300-400 граммов;

Для внешнего оформления торта используется глазурь и/или крем;

Само лакомство упаковывается в специальный ланч-бокс.

Как приготовить бенто-торт: рецепт

Для более комфортного приготовления бенто-торта вам необходимо заранее приобрести металлическую форму необходимого размера. Наш рецепт подойдёт для угощений диаметром 12 см.

Бисквит

Данный рецепт рассчитан на шесть бисквитных коржей. Для этого вам понадобится:

Мука — 170 гр.

Сахар — 170 гр.

Сливочное масло — 30 гр.

Молоко — 150 гр.

Яйца — 3 шт.

Разрыхлитель — 10 гр.

Какао-порошок — 30 гр. или ванильный экстракт — 10 гр. (в зависимости от того, какой бисквит вы собираетесь приготовить).

Высыпьте все сухие ингредиенты (мука, разрыхлитель, какао/ваниль) в отдельную тару и тщательно перемешайте.

Бенто-торт: рецепт Galina Barbieri/Global Look Press

В другой таре объедините молоко и сливочное масло, после чего нагрейте полученную смесь до состояния, близкого к кипению. Масло должно полностью расплавиться.

Взбейте яйца венчиком в чаше или с помощью миксера. После того как они будут напоминать по виду мыльную пену, начните постепенно добавлять в них сахар. Взбейте и его до полного растворения.

Полученную массу соедините с сухими ингредиентами, тщательно взболтайте их. Затем объедините со смесью из молока и масла, после чего аккуратно всё перемешайте.

Тесто готово! Распределите его на противне 30x40, предварительно покрыв пергаментом для выпекания. Затем поставьте его в заранее разогретую духовку и выпекайте 20 минут. Состояние готовности можно проверить с помощью спички или зубочистки.

Используя круглую металлическую форму, нарежьте бисквит на шесть коржей.

Начинка

Идеальная начинка для бенто-торта — ягодный конфитюр. Вот что вам нужно для его приготовления:

Свежая ягода (вишня, малина, клубника, черника или другая) — 75 гр.

Сахар — 10 гр.

Кукурузный крахмал — 3 гр.

Кладём ягоду в кастрюлю, после чего добавляем сахар и крахмал. Тару ставим на плиту, желательно использовать средний огонь. Как только из смеси образуется густой соус, снимаем кастрюлю с плиты и остужаем её содержимое.

Крем

Крем будет нужен для объединения коржей и выравнивания торта. Вам понадобится:

Творожный сыр — 800 гр.

Сливки 33% — 250 мл.

Сахарная пудра — 250 гр.

Бенто-торт в домашних условиях Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Все ингредиенты складываем в одну тару, после чего тщательно перемешиваем. Должен получиться однородный крем. В зависимости от своих предпочтений вы можете добавить в смесь фисташковую пасту или какао, после чего снова взбить.

Сборка

Возьмите корж. На лицевой стороне положите конфитюр по центру, а крем — по краям. Затем установите на него новый корж. Продолжайте действовать по отработанной схеме до тех пор, пока не дойдёте до верхнего коржа. Его нужно полностью покрыть кремом или глазурью. Также следует обработать кремом и стенки угощения. Бенто-торт готов.

Как упаковать бенто-торт

Для сервировки торта вам потребуется специальный ланч-бокс, сделанный из сахарного тростника. Вид изделия объясняется заботой об экологии — такая упаковка является биоразлагаемой. Сами ланч-боксы бывают разных размеров, поэтому важно найти такой, в который ваш торт поместится, но не будет болтаться. Перед началом сервировки положите на дно упаковки салфетку или подложку, подходящую по диаметру, а на неё сам бенто-торт — так вы обезопасите его от внешних повреждений и создадите приятный глазу дизайн.

Также принято прикладывать к набору одноразовый столовый прибор — вилку или ложку из дерева. Их можно приклеить как к внешней, так и к внутренней верхней части ланч-бокса. Для большей красочности следует обвязать упаковку атласной лентой.

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