Мелочь, а опасно: как оказать первую помощь при укусе клеща Какие угрозы для человека несёт укус насекомого

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Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона клещей. За апрель в России подтверждено уже более 500 укусов клещей в разных регионах. И это только официально известные случаи. По факту их гораздо больше — кто-то извлекает насекомых самостоятельно, а кто-то пускает всё на самотёк. О том, какие угрозы несёт укус клеща, а также что нужно делать в случае укуса — в нашем тексте.

Последствия укуса клеща

Клещи являются переносчиками различных возбудителей, поэтому симптомы у жертвы укуса могут быть самые разные. Ясно одно — без последствий укушенный человек не обойдётся. Рассмотрим наиболее распространённые.

Первичные симптомы

Вне зависимости от того, какой именно клещ вас укусил, в первые часы обязательно проявится аллергическая реакция организма. Это может быть:

покраснение кожи в зоне укуса, её шелушение и отёчность;

неконтролируемый озноб;

повышенная температура тела, жар;

приступообразная головная боль;

тошнотворное состояние, вызывающее рвоту;

общее недомогание организма;

слабость, боли в суставах;

обморок.

Профилактика укуса клеща imago-images.de/Global Look Press

Энцефалит

Энцефалит — вирусное заболевание. В переводе с латинского название болезни переводится как «воспаление мозга». Именно к нему и может привести укус энцефалитного клеща, если вовремя не принять должные меры. А вот какие ещё последствия могут ждать его жертву через две-три недели с момента укуса:

непроизвольные судороги мышц;

тяжёлое лихорадочное состояние организма;

нарушение сознания, его заторможенность;

заторможенность действий;

постоянное возникновение галлюцинаций;

ноющие боли в мышцах;

паралич тела, вызванный поражением центральной нервной системы;

эпилептические припадки;

нарушение кровообращения головного мозга;

поражение дыхательных путей.

Из-за проблем с дыхательной системой дело может дойти до летального исхода. Важно понимать, что на глаз энцефалитного клеща от обычного отличить невозможно, поэтому в любом случае следует обратиться к специалисту.

Боррелиоз

Боррелиоз, болезнь Лайма, является второй по распространению серьёзной болезнью, возникающей после укуса клеща. В отличие от энцефалита, боррелиоз — бактериальное заболевание. Вследствие него у укушенного могут проявиться следующие симптомы:

разрастание эритемы в месте укуса до 50 см в диаметре;

постоянные боли в суставах;

тяжёлое лихорадочное состояние организма;

боли в грудной клетке;

повышенный или пониженный пульс;

постоянная одышка;

ухудшение зрения;

бессонница;

выпадение волос;

паралич лица;

психологические отклонения, такие как деменция или депрессия.

В дальнейшем при отказе от лечения болезнь Лайма может привести к инвалидности.

Первая помощь при укусе клеща Kurt Möbus/imageBROKER.com/Global look Press

Первая помощь при укусе клеща

Для того чтобы избежать рисков возникновения осложнений от укуса клеща, необходимо своевременно оказать человеку медицинскую помощь. Вы можете обратиться к врачу, а можете сделать всё самостоятельно. Рассмотрим методы лечения, а также их плюсы и минусы.

Поход к врачу

Если вы боитесь самостоятельно извлекать клеща из места укуса, нужно найти ближайший травмпункт, где опытный хирург поможет вам. Это наиболее здравый подход, поскольку так вы минимизируете риск повредить тело или головку клеща. Тем самым в кровь не попадёт возбудитель болезни, что при неопытном извлечении довольно распространённая практика. Кроме того, неповреждённого клеща специалисты доставят в лабораторию самостоятельно. Это нужно для изучения его на наличие инфекции. Также врач сможет проинформировать вас о вероятности заражения и пропишет при необходимости соответствующее лечение.

Один из основных минусов подобного подхода — потраченное время. Если вы подцепили клеща в лесу или на даче, то травмпункта поблизости может и не оказаться, в результате чего вы потратите энное количество времени на дорогу, а насекомое продолжит пить вашу кровь и впрыскивать слюну.

Самостоятельные действия

Если вы не хотите ждать врача и у вас не трясутся руки, можете вытащить клеща самостоятельно. Помните, что извлекать насекомое голыми руками ни в коем случае нельзя. Если оно окажется инфицированным, вы подвергнете опасности и своё здоровье, и окружающих. Пользуйтесь перчатками.

Для самого извлечения понадобится один из инструментов:

Клещедёр. Специальное устройство для извлечения насекомого. Вы зажимаете им тельце и вытягиваете клеща.

Пинцет. Процесс извлечения идентичный.

Скотч. Более рискованный вариант. Необходимо приклеить кусочек клейкой ленты к клещу, не повредив его, и вырвать.

Нитка. Вещь, которая всегда под рукой. Нужно обмотать ею брюшко клеща, завязать в узелок и поступательными движениями достать насекомое.

В случае если головка осталась в месте укуса, эту зону нужно расковырять иголкой и извлечь остатки насекомого. После полного извлечения ранку необходимо промыть водой и обработать дезинфицирующим раствором. Клеща же следует положить в отдельную ёмкость и отправить в лабораторию на исследование.

При довольно очевидном плюсе самолечения (его оперативности) существует и не менее очевидный минус — риск повреждения клеща и зоны укуса. К тому же, если насекомое испугается, оно ещё глубже уйдёт под кожу, распылив ядовитую слюну в место своего проникновения.

Укус энцефалитного клеща Sebastian Gollnow/dpa/Global look Press

Профилактика укуса клеща

Во избежание последствий укуса клеща необходимо пользоваться средствами профилактики. Формально их можно разделить на два типа:

Специфическая профилактика инфекций

Под специфической профилактикой имеется в виду вакцинирование от заболеваний, которые переносят клещи. Если вы часто посещаете места потенциального скопления этих насекомых (леса, поля, прибрежные зоны), вам следует поставить прививку от энцефалита. Делается она в два этапа: первая доза вводится осенью, вторая — зимой. Таким образом, к началу сезона у вас вырабатывается иммунитет, и риск осложнений снижается. Как правило, прививка действует до пяти лет, после чего необходимо ревакцинироваться.

Помимо этого, вы можете вакцинироваться экстренно во время сезона. В таком случае вам ставят два компонента прививки с разницей в 14 дней, а срок её действия — до одного года.

Неспецифическая профилактика инфекций

Чтобы избежать укуса клеща, пользуйтесь рекомендациями МЧС:

старайтесь как можно реже посещать места потенциального скопления клещей;

в случае если вы находитесь на даче, уберите лишнюю листву и траву, насекомые могут прятаться там;

надевайте светлую одежду, поскольку на ней вам будет легче заметить клеща;

заправляйте рубашку в брюки, а брюки в носки, таким образом насекомому будет труднее проникнуть под одежду и укусить вас незаметно;

используйте головные уборы или капюшон, поскольку клещи нередко кусают в зоне за ушами;

пользуйтесь специальными средствами защиты от клещей и других видов насекомых. Это могут быть аэрозоли, таблетки, ловушки и т.д.;

постоянно проверяйте своё тело и одежду на наличие клещей.

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