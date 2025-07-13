Диетолог назвала идеальный интервал между ужином и сном Врач Мизинова: между ужином и сном должно пройти не меньше двух часов

Идеальный интервал между ужином и сном составляет не менее двух часов, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, это время необходимо пищеварительному тракту, чтобы отдохнуть от пищи.

Никому и никогда перед сном есть не нужно. Нужно дать отдохнуть нашему пищеварительному тракту, и для этого паузу в два-три часа до сна необходимо соблюдать в любое время года и при любом плане питания человека, — сказала Мизинова.

Диетолог уточнила, что некоторым пациентам с нарушениями пищевого поведения разрешается есть перед сном определенные продукты. По словам врача, в таком случае следует отдавать предпочтение легким овощным салатам и белковым продуктам, например яйцам.

Они не дадут чувство переполненности и не нагрузят пищеварительную систему серьезным образом в промежутке ночного сна. Наш пищеварительный тракт должен отдыхать, а не переваривать. Поэтому ему нужно давать покой, — добавила Мизинова.

Ранее онколог Мария Чистякова заявила, что регулярное употребление напитков температурой выше 65–70 градусов увеличивает риск развития рака желудка и пищевода. Она пояснила, что такая пищевая привычка способствует повреждению слизистой оболочки этих органов.