Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 09:30

Диетолог назвала идеальный интервал между ужином и сном

Врач Мизинова: между ужином и сном должно пройти не меньше двух часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальный интервал между ужином и сном составляет не менее двух часов, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, это время необходимо пищеварительному тракту, чтобы отдохнуть от пищи.

Никому и никогда перед сном есть не нужно. Нужно дать отдохнуть нашему пищеварительному тракту, и для этого паузу в два-три часа до сна необходимо соблюдать в любое время года и при любом плане питания человека, — сказала Мизинова.

Диетолог уточнила, что некоторым пациентам с нарушениями пищевого поведения разрешается есть перед сном определенные продукты. По словам врача, в таком случае следует отдавать предпочтение легким овощным салатам и белковым продуктам, например яйцам.

Они не дадут чувство переполненности и не нагрузят пищеварительную систему серьезным образом в промежутке ночного сна. Наш пищеварительный тракт должен отдыхать, а не переваривать. Поэтому ему нужно давать покой, — добавила Мизинова.

Ранее онколог Мария Чистякова заявила, что регулярное употребление напитков температурой выше 65–70 градусов увеличивает риск развития рака желудка и пищевода. Она пояснила, что такая пищевая привычка способствует повреждению слизистой оболочки этих органов.

питание
еда
врачи
советы
здоровье
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт раскрыл, как в России можно получить от государства 36 тысяч рублей
Мины с «цифровым нюхом» обнаружили в Курской области
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» итальянскими макаронами после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.