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09 июля 2025 в 16:26

Названо страшное последствие употребления горячих напитков

Онколог Чистякова заявила, что очень горячие напитки повышают риск развития рака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Регулярное употребление напитков температурой выше 65–70 градусов увеличивает риск развития рака желудка и пищевода, заявила «Газете.Ru» онколог Мария Чистякова. Такая пищевая привычка способствует повреждению слизистой оболочки этих органов.

Систематическое воздействие напитков, температура которых превышает примерно 65–70 градусов, способно вызывать микроскопические ожоги и воспалительные процессы в слизистой пищевода. Постоянное травмирование тканей увеличивает вероятность формирования предраковых состояний, которые с течением времени могут перерасти в рак пищевода, — предупредила Чистякова.

Факторами риска также становятся плохо пережеванная или жесткая пища, курение, злоупотребление алкоголем и эзофагит в анамнезе, перечислила Чистякова. Она также добавила, что оптимальная температура напитков — примерно 50–60 градусов и ниже.

Диетолог Елена Хохлова ранее заявила, что длительное употребление острых блюд, в том числе с перцем чили, повышает риск развития онкологических заболеваний ЖКТ. По ее словам, жители Китая, Индии и Мексики чаще других сталкиваются с раком желудка и пищевода.

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