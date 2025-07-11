Названы четыре болезни, из-за которых россияне не доживают до пенсии

Названы четыре болезни, из-за которых россияне не доживают до пенсии Специалист минздрава УРФО Закроева: россияне не доживают до пенсии из-за рака

Россияне умирают, не до жив до пенсии, из-за четырех заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологических, болезней легких и диабета, заявила главный внештатный специалист Минздрава по общей врачебной практике УРФО Алла Закроева. По ее словам, которые передает Е1.ru, также на малую продолжительность жизни влияют курение, гиподинамия, несбалансированное питание и злоупотребление алкоголем.

Кроме того, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации риска Александр Розанов считает, что проблема приобретает особую остроту на фоне кадрового дефицита в промышленности и других отраслях. Он подчеркнул, что работодатели должны заниматься сохранением здоровья сотрудников.

Эксперты предлагают активнее внедрять цифровые технологии – от телемедицины до искусственного интеллекта. Они также призывают к совместной работе по сохранению здоровья между самими гражданами, врачами, работодателями и государством.

Психолог Екатерина Кольцова ранее рассказала, что чувство одиночества в современном мире может стать серьезной проблемой, особенно в мегаполисах, где люди более разобщены. По ее словам, гнетущее одиночество опасно для психического и физического здоровья и может привести к депрессии.