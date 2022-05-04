В последние годы социальная сеть Telegram является главной дискуссионной площадкой для пользователей интернета. После блокировки множества ресурсов в России в 2022 году мессенджер стал своего рода прибежищем для самых разных людей — от государственных деятелей до блогеров, от бизнесменов до безработных, которые часами проводили время в TikTok. Популярность приложения растёт и во всём остальном мире. Так, во время технических сбоев у конкурирующих сервисов пользователи массово переходили в Telegram. Причина кроется в грамотно продуманной стратегии и технической подкованности основателя соцсети Павла Дурова и его команды. Ещё вчера он был известен как эпатажный учредитель «ВКонтакте», а сегодня о нём можно говорить как о наиболее успешном предпринимателе во всём мире. Что же сделало его таким? Для того чтобы ответить на этот вопрос, редакция NEWS.ru изучила биографию бизнесмена — с чего он начинал, какие жизненные этапы проходил и что он представляет собой сейчас.
Детство
Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Рос он в интеллигентной семье — отец, Валерий Семёнович, был профессором филологии, специализирующимся на истории античности. Долгое время он заведовал кафедрой филологии в Санкт-Петербургском государственном университете. Мать, Альбина Александровна, является потомственной дворянкой. Она также давала занятия в СПбГУ. Что примечательно — и отец, и сын носят её фамилию.
Павел был не единственным в семье ребёнком — рядом с ним росли его старшие братья, Михаил (сводный брат по маминой линии) и Николай. В дальнейшем и тот и другой будут работать вместе с ним над созданием социальной сети «ВКонтакте»: Николай на позиции сооснователя и технического директора, Михаил — в должности главного инженера сайта. Николай Дуров был вундеркиндом и уже в юном возрасте побеждал на различных международных соревнованиях по программированию. Но и Павел от него не отставал.
Учиться он начал в Италии — именно там пошёл в первый класс. Связано это было с тем, что его отцу предложили должность переводчика в Турине и вся семья поехала вместе с ним. В дальнейшем Павел вернётся в родной Санкт-Петербург и продолжит обучение в Академической гимназии при СПбГУ, в которой на тот момент создавались экспериментальные классы с углублённым изучением предметов гуманитарной направленности. Там он выучит несколько иностранных языков, которыми пользуется и по сей день.
Кроме этого, в процессе учёбы он заражается интересом к программированию. Совместно с братом Николаем Павел в 11 лет начинает создавать различные компьютерные программы. Овладев виртуозностью в этом направлении, в четвёртом классе он взламывает компьютеры в кабинете информатики и заменяет начальные заставки на фотографии учителя с подписью Must die («Должен умереть»).
В целом учёба в гимназии даётся Дурову с лёгкостью. Заканчивает он её с серебряной медалью, несмотря на сложность программы обучения. По словам его бывших одноклассников, в детстве Павел старательно избегал общения со сверстниками и желал существовать отдельно от них, считая себя умнее. Этот принцип разработчик сохранит за собой и в дальнейшем.
Студенчество
Окончив гимназию, Дуров идёт по стопам отца и поступает в СПбГУ на филологическое направление, выбрав специальность «Английская филология и перевод». В университете он сразу зарекомендовал себя как интеллектуально одарённого человека, которому с лёгкостью давались различные дисциплины. В особенности — языки, владеть которыми на его направлении было особенно важно. Как заверяет Дуров, всего он знает восемь языков — русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, персидский, а также латынь.
Талант Дурова в студенческие годы был оценён и за пределами вуза. Так, благодаря своим достижениям в учёбе он трижды побеждал в конкурсе именной стипендии Владимира Потанина, а также получал гранты от правительства и президента РФ.
Помимо этого, Дуров проходил обучение на военной кафедре университета. И тут для него всё сошлось как никогда удачно: посещая занятия по направлению «Пропаганда и психологическая война», он одновременно работал на военный билет и звание, а также получал знания, которые в дальнейшем пригодятся ему при создании социальных сетей.
Но одних подобных знаний мало, важно уметь их внедрять. Дуров не стал бы Дуровым, если бы не продолжал увлекаться программированием. Как и основатель социальной сети Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) Марк Цукерберг, Павел создавал свои первые интернет-порталы во время учёбы в университете, а придуманы они были в первую очередь для студентов. Так, на сайте Durov.com учащиеся могли обменяться внутривузовской информацией и найти необходимый реферат в пополняемой библиотеке. Второе его детище, портал spbgu.ru, представляло собой студенческий интернет-форум, фишкой которого стали провокационные темы для дискуссий, создаваемые Дуровым. И мало того что он их создавал — порой он обсуждал их сам с собой, заходя на сайт под разными профилями. Этот опыт заставил его убедиться в правдивости изречения Натана Ротшильда: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
Окончил университет Дуров в 2006 году с красным дипломом. Однако по состоянию на 2022-й документ до сих пор хранится в здании вуза.
«ВКонтакте»
Дуров осознавал малую эффективность своих студенческих проектов ввиду того, что пользователи скрывали свои настоящие имена и лица и дискурс тем самым носил искусственный характер. После окончания университета он активно берётся за поиски новой оболочки сайта. В нахождении ему помогает его друг Вячеслав Мирилашвили, вернувшийся из США. Тот рассказывает Павлу о Facebook (деятельность соцсети в России запрещена), социальной сети, активно набирающей популярность за рубежом, в которой люди регистрируются под реальными именами и общаются друг с другом. Друзья решают вместе создать российский аналог сервиса. Изначально они называют его student.ru, однако позднее Дуров понимает, что хочет привлечь к своему творению куда больший пласт пользователей, и меняет название на привычное нам «ВКонтакте». Несмотря на всё вышесказанное, Павел не считал, что его социальная сеть — клон Facebook. По его словам, он никогда ничего не копировал, не включая мозг.
В 2006 году Дуров совместно с отцом Вячеслава Мирилашвили регистрирует ООО «ВКонтакте». Контрольный пакет акций получает сам Вячеслав, а Павел и его друг Лев Левиев выступают совладельцами организации. Затем Павел и Николай Дуровы берутся за реализацию проекта и уже 1 октября 2006 года начинают рассылать приглашения потенциальным пользователям. К концу года они официально объявляют об открытии сайта. За считаные месяцы на портале регистрируется свыше двух тысяч пользователей. Этому поспособствовала нехитрая рекламная кампания — пользователю, который пригласит больше всего друзей, будет подарен новый Ipod.
Популярность сайта росла в геометрической прогрессии — в 2007 году «ВКонтакте» стал третьим по популярности сайтом в российском сегменте, им пользовалось более 3 млн человек. Спустя ещё год количество зарегистрированных пользователей превысило отметку в 20 млн. Росла и нагрузка на сайт — братьям Дуровым приходилось постоянно совершенствовать программное обеспечение и менять серверы на более производительные. Финансовый вопрос решали инвесторы организации, которых приглашали создатели, а также сами пользователи — во «ВКонтакте» была введена внутренняя валюта «голос», которую можно было покупать за рубли и обменивать на так называемый рейтинг: чем больше рейтинг у человека, тем выше он оказывался в списке пользователей.
В 2011 году эксперты Forbes называют Дурова одним из богатейших бизнесменов страны, оценивая его состояние в $8 млрд. По мере роста самого проекта росло и количество предложений от предпринимателей, цель которых — покупка «ВКонтакте». Одним из таких бизнесменов выступил Юрий Мильнер, глава инвестиционного фонда Digital Sky Technologies. Он выкупил 25% акций компании, а после перепродал их Mail.ru Group.
Позднее директор Mail.ru Дмитрий Гришин обратился к создателям сайта с предложением о выкупе полного пакета акций. Ответ Дурова был грубым и лаконичным — он опубликовал в интернете фотографию со средним пальцем. Тем не менее совладельцы компании, Мирилашвили и Левиев, без обсуждения с коллегами продают свои доли инвестиционной группе UCP. Данный поступок в дальнейшем станет причиной судебных разбирательств.
Также в 2011 году к Дурову впервые обратилась ФСБ. Служба потребовала от него заблокировать или удалить во «ВКонтакте» ряд публичных страниц оппозиционного характера. После полученного отказа прокуратура Санкт-Петербурга вызвала его для дачи показаний.
Следующий подобный инцидент произошёл в 2013 году — тогда служба безопасности запросила у Дурова данные организаторов сообществ Евромайдана во «ВКонтакте». Предприниматель заявил, что не может жертвовать доверием украинских пользователей. Он отказался предоставить информацию.
2014 год становится последним для Дурова в качестве генерального директора «ВКонтакте». Поняв, что вести бизнес в России становится опасным занятием, он продаёт свою долю владения соцсетью другу и по совместительству бывшему главе «МегаФона» Ивану Таврину. Тот, в свою очередь, перепродаёт её Mail.ru, в результате чего компания получает контрольный пакет акций. Представители инвестиционной группы UCP, во владении которой находилось 48% акций, заявляют о незаконности подобных действий. Впоследствии они всё же продают и свои акции Mail.ru Group. Дуров же уезжает из России. На тот момент численность аудитории «ВКонтакте» составляла 66 миллионов пользователей.
Telegram
Впервые о создании Telegram Дуров задумался в 2013 году, после визита ФСБ в его дом. Совместно с братом Николаем он разрабатывает уникальную технологию шифрования данных и внедряет её в свежесозданный мессенджер. Благодаря ей сообщения становится невозможно отслеживать даже спецназу. Летом того же года Дуров выкладывает первую версию своего проекта в App Store.
Приложение в первое время своего существования не пользовалось большой популярностью. Связано это было с наличием на рынке множества альтернативных сервисов для обмена сообщениями. Именно поэтому братья Дуровы взялись за развитие функционала мессенджера.
В первые годы были внедрены:
- Поиск пользователя по никнейму. Таким образом люди могут общаться, даже не имея номеров телефонов друг друга.
- Стикеры. Заранее установленные картинки для быстрого реагирования на сообщения, которые достались по наследству от «ВКонтакте».
- Боты. Программы, выполняющие различные действия пользователей — от поиска информации до flash-игр.
- Публичные каналы. Возможность как анонимно, так и открыто делиться информацией в открытом доступе.
- Возможность редактировать сообщения. Telegram был одним из первых, кто внедрил эту функцию.
После вышеперечисленных нововведений, в 2016 году, ежемесячная аудитория Telegram превысила отметку в 100 миллионов пользователей.
Политика Дурова, направленная на анонимность информации и свободу высказываний в Telegram, сыграла огромную роль в распространении сервиса. При этом Telegram блокировался в таких странах, как Китай, Бразилия, Индонезия, Иран, Оман, а также Пакистан.
Доступ к сервису ограничивался и на территории России. Согласно «закону Яровой», который был принят в 2017 году, операторы и разработчики сервисов для обмена информацией должны предоставлять ФСБ записи разговоров, а также ключи для шифрования сообщений. Дуров заявил, что это невозможно как технически, так и по этическим соображениям. В ответ на это разработчику сначала выписали штраф, а после этого, в 2018 году, начали блокировать сервис на территории всей страны.
Желая сохранить уникальных пользователей из России, Дуров выпустил обновление приложения, в котором интегрировал средства для обхода блокировки при помощи прокси-сервера. В защиту Telegram прошли митинги по всей стране, в столице собралось около 10 тысяч человек. Снятие ограничений произошло лишь спустя два года, 18 июня 2020-го.
На сегодняшний день Telegram является одной из самых популярных соцсетей в мире. Общее число пользователей превысило 400 миллионов. Дуров заявил, что собирается внедрить в мессенджер премиум-аккаунты, в которых можно будет получать информацию за отдельную плату.
Перформансы и скандалы
Дуров известен не только как успешный IT-разработчик, но и как шоумен. Многие его поступки и высказывания выливаются в скандалы, которые активно обсуждаются в обществе и тем самым повышают его цитируемость.
Один из них случился в 2012 году — Дуров со своими коллегами разбросал из окна офиса «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге бумажные самолётики с прикреплёнными пятитысячными купюрами. Как рассказывает сам предприниматель, всего он выбросил около $2 тысяч. Дуров фиксировал происходящее на камеру. Этот поступок вызвал серьёзное общественное порицание.
В том же году, 9 мая, Дуров высказался в негативном ключе о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне.
Народ гуляет. Ещё бы — 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР, — отметил он.
Позднее представитель бизнесмена оправдал его слова тем фактом, что дед Дурова, участник войны, был репрессирован. Несмотря на это, он считает День Победы светлым праздником.
В 2012 году российский певец Сергей Лазарев заявил о желании подать в суд на «ВКонтакте» за незаконное распространение его музыки на сайте. В ответ на это Дуров заблокировал все песни исполнителя. При попытке их воспроизведения социальная сеть показывала две причины отказа — «низкое качество исполнения» и «отсутствие культурной ценности».
По похожей причине судебными разбирательствами грозила и газета «Ведомости». В связи с нововведениями соцсети контент изданий можно было просматривать без перехода на основной сайт. «Ведомости» обвинили «ВКонтакте» в нарушении авторских прав. Дуров же в ответ на это пошёл на более радикальные меры и полностью отключил возможность перехода. В конечном счёте представители газеты удалили свою группу в социальной сети и убрали виджет с сайта.
Личная жизнь
Дуров в вопросах политики является убеждённым либертарианцем. Это подтверждается как стратегией продвижения Telegram (отказ от блокировок и передачи данных по запросу), так и, например, дружбой с главредом ныне ликвидированного «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (лицо, исполняющее в РФ функции иноагента).
Предприниматель является вегетарианцем, а также активно пропагандирует здоровый образ жизни.
Что касается отношений с противоположным полом, то он старательно уходит от комментариев. В разные времена ему приписывали романы с российскими моделями Алёной Шишковой и Викторией Одинцовой. Кроме того, в ряде СМИ была опубликована история о том, что Дуров женат на однокурснице Дарье Бондаренко и у них есть совместные дети. Сам бизнесмен опроверг эту информацию.
Место проживания
Дуров эмигрировал из России в 2014 году, опасаясь преследования со стороны государства. В 2017-м в обмен на инвестиции он получил гражданство Сент-Китс и Невис, что позволяет ему беспрепятственно въезжать в страны Европейского союза. В конце 2021 года Дуров получил французский паспорт, а уже в 2022-м он стал подданным Объединённых Арабских Эмиратов, где, по его словам, он и жил последние пять лет. Причина выбора — налоговая политика государства.
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