Самолётик, который смог: биография создателя Telegram Павла Дурова Как Дуров стал одним из самых успешных предпринимателей в мире

Фото lukomore. org/Global Look Press

В последние годы социальная сеть Telegram является главной дискуссионной площадкой для пользователей интернета. После блокировки множества ресурсов в России в 2022 году мессенджер стал своего рода прибежищем для самых разных людей — от государственных деятелей до блогеров, от бизнесменов до безработных, которые часами проводили время в TikTok. Популярность приложения растёт и во всём остальном мире. Так, во время технических сбоев у конкурирующих сервисов пользователи массово переходили в Telegram. Причина кроется в грамотно продуманной стратегии и технической подкованности основателя соцсети Павла Дурова и его команды. Ещё вчера он был известен как эпатажный учредитель «ВКонтакте», а сегодня о нём можно говорить как о наиболее успешном предпринимателе во всём мире. Что же сделало его таким? Для того чтобы ответить на этот вопрос, редакция NEWS.ru изучила биографию бизнесмена — с чего он начинал, какие жизненные этапы проходил и что он представляет собой сейчас.

Детство

Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Рос он в интеллигентной семье — отец, Валерий Семёнович, был профессором филологии, специализирующимся на истории античности. Долгое время он заведовал кафедрой филологии в Санкт-Петербургском государственном университете. Мать, Альбина Александровна, является потомственной дворянкой. Она также давала занятия в СПбГУ. Что примечательно — и отец, и сын носят её фамилию.

Дуров lukomore.org/Global Look Press

Павел был не единственным в семье ребёнком — рядом с ним росли его старшие братья, Михаил (сводный брат по маминой линии) и Николай. В дальнейшем и тот и другой будут работать вместе с ним над созданием социальной сети «ВКонтакте»: Николай на позиции сооснователя и технического директора, Михаил — в должности главного инженера сайта. Николай Дуров был вундеркиндом и уже в юном возрасте побеждал на различных международных соревнованиях по программированию. Но и Павел от него не отставал.

Учиться он начал в Италии — именно там пошёл в первый класс. Связано это было с тем, что его отцу предложили должность переводчика в Турине и вся семья поехала вместе с ним. В дальнейшем Павел вернётся в родной Санкт-Петербург и продолжит обучение в Академической гимназии при СПбГУ, в которой на тот момент создавались экспериментальные классы с углублённым изучением предметов гуманитарной направленности. Там он выучит несколько иностранных языков, которыми пользуется и по сей день.

Кроме этого, в процессе учёбы он заражается интересом к программированию. Совместно с братом Николаем Павел в 11 лет начинает создавать различные компьютерные программы. Овладев виртуозностью в этом направлении, в четвёртом классе он взламывает компьютеры в кабинете информатики и заменяет начальные заставки на фотографии учителя с подписью Must die («Должен умереть»).

Биография Павла Дурова vk.com/Russian Look/Global Look Press

В целом учёба в гимназии даётся Дурову с лёгкостью. Заканчивает он её с серебряной медалью, несмотря на сложность программы обучения. По словам его бывших одноклассников, в детстве Павел старательно избегал общения со сверстниками и желал существовать отдельно от них, считая себя умнее. Этот принцип разработчик сохранит за собой и в дальнейшем.

Студенчество

Окончив гимназию, Дуров идёт по стопам отца и поступает в СПбГУ на филологическое направление, выбрав специальность «Английская филология и перевод». В университете он сразу зарекомендовал себя как интеллектуально одарённого человека, которому с лёгкостью давались различные дисциплины. В особенности — языки, владеть которыми на его направлении было особенно важно. Как заверяет Дуров, всего он знает восемь языков — русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, персидский, а также латынь.

Талант Дурова в студенческие годы был оценён и за пределами вуза. Так, благодаря своим достижениям в учёбе он трижды побеждал в конкурсе именной стипендии Владимира Потанина, а также получал гранты от правительства и президента РФ.

Помимо этого, Дуров проходил обучение на военной кафедре университета. И тут для него всё сошлось как никогда удачно: посещая занятия по направлению «Пропаганда и психологическая война», он одновременно работал на военный билет и звание, а также получал знания, которые в дальнейшем пригодятся ему при создании социальных сетей.

Павел Дуров lukomore. org/Global Look Press

Но одних подобных знаний мало, важно уметь их внедрять. Дуров не стал бы Дуровым, если бы не продолжал увлекаться программированием. Как и основатель социальной сети Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) Марк Цукерберг, Павел создавал свои первые интернет-порталы во время учёбы в университете, а придуманы они были в первую очередь для студентов. Так, на сайте Durov.com учащиеся могли обменяться внутривузовской информацией и найти необходимый реферат в пополняемой библиотеке. Второе его детище, портал spbgu.ru, представляло собой студенческий интернет-форум, фишкой которого стали провокационные темы для дискуссий, создаваемые Дуровым. И мало того что он их создавал — порой он обсуждал их сам с собой, заходя на сайт под разными профилями. Этот опыт заставил его убедиться в правдивости изречения Натана Ротшильда: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».

Окончил университет Дуров в 2006 году с красным дипломом. Однако по состоянию на 2022-й документ до сих пор хранится в здании вуза.

«ВКонтакте»

Дуров осознавал малую эффективность своих студенческих проектов ввиду того, что пользователи скрывали свои настоящие имена и лица и дискурс тем самым носил искусственный характер. После окончания университета он активно берётся за поиски новой оболочки сайта. В нахождении ему помогает его друг Вячеслав Мирилашвили, вернувшийся из США. Тот рассказывает Павлу о Facebook (деятельность соцсети в России запрещена), социальной сети, активно набирающей популярность за рубежом, в которой люди регистрируются под реальными именами и общаются друг с другом. Друзья решают вместе создать российский аналог сервиса. Изначально они называют его student.ru, однако позднее Дуров понимает, что хочет привлечь к своему творению куда больший пласт пользователей, и меняет название на привычное нам «ВКонтакте». Несмотря на всё вышесказанное, Павел не считал, что его социальная сеть — клон Facebook. По его словам, он никогда ничего не копировал, не включая мозг.

«ВКонтакте» durov/vk.com

В 2006 году Дуров совместно с отцом Вячеслава Мирилашвили регистрирует ООО «ВКонтакте». Контрольный пакет акций получает сам Вячеслав, а Павел и его друг Лев Левиев выступают совладельцами организации. Затем Павел и Николай Дуровы берутся за реализацию проекта и уже 1 октября 2006 года начинают рассылать приглашения потенциальным пользователям. К концу года они официально объявляют об открытии сайта. За считаные месяцы на портале регистрируется свыше двух тысяч пользователей. Этому поспособствовала нехитрая рекламная кампания — пользователю, который пригласит больше всего друзей, будет подарен новый Ipod.

Популярность сайта росла в геометрической прогрессии — в 2007 году «ВКонтакте» стал третьим по популярности сайтом в российском сегменте, им пользовалось более 3 млн человек. Спустя ещё год количество зарегистрированных пользователей превысило отметку в 20 млн. Росла и нагрузка на сайт — братьям Дуровым приходилось постоянно совершенствовать программное обеспечение и менять серверы на более производительные. Финансовый вопрос решали инвесторы организации, которых приглашали создатели, а также сами пользователи — во «ВКонтакте» была введена внутренняя валюта «голос», которую можно было покупать за рубли и обменивать на так называемый рейтинг: чем больше рейтинг у человека, тем выше он оказывался в списке пользователей.

Жизненные этапы Артём Соболев/NEWS.ru

В 2011 году эксперты Forbes называют Дурова одним из богатейших бизнесменов страны, оценивая его состояние в $8 млрд. По мере роста самого проекта росло и количество предложений от предпринимателей, цель которых — покупка «ВКонтакте». Одним из таких бизнесменов выступил Юрий Мильнер, глава инвестиционного фонда Digital Sky Technologies. Он выкупил 25% акций компании, а после перепродал их Mail.ru Group.

Позднее директор Mail.ru Дмитрий Гришин обратился к создателям сайта с предложением о выкупе полного пакета акций. Ответ Дурова был грубым и лаконичным — он опубликовал в интернете фотографию со средним пальцем. Тем не менее совладельцы компании, Мирилашвили и Левиев, без обсуждения с коллегами продают свои доли инвестиционной группе UCP. Данный поступок в дальнейшем станет причиной судебных разбирательств.

Также в 2011 году к Дурову впервые обратилась ФСБ. Служба потребовала от него заблокировать или удалить во «ВКонтакте» ряд публичных страниц оппозиционного характера. После полученного отказа прокуратура Санкт-Петербурга вызвала его для дачи показаний.

Следующий подобный инцидент произошёл в 2013 году — тогда служба безопасности запросила у Дурова данные организаторов сообществ Евромайдана во «ВКонтакте». Предприниматель заявил, что не может жертвовать доверием украинских пользователей. Он отказался предоставить информацию.

Биография Станислав Красильников/ТАСС

2014 год становится последним для Дурова в качестве генерального директора «ВКонтакте». Поняв, что вести бизнес в России становится опасным занятием, он продаёт свою долю владения соцсетью другу и по совместительству бывшему главе «МегаФона» Ивану Таврину. Тот, в свою очередь, перепродаёт её Mail.ru, в результате чего компания получает контрольный пакет акций. Представители инвестиционной группы UCP, во владении которой находилось 48% акций, заявляют о незаконности подобных действий. Впоследствии они всё же продают и свои акции Mail.ru Group. Дуров же уезжает из России. На тот момент численность аудитории «ВКонтакте» составляла 66 миллионов пользователей.

Telegram

Впервые о создании Telegram Дуров задумался в 2013 году, после визита ФСБ в его дом. Совместно с братом Николаем он разрабатывает уникальную технологию шифрования данных и внедряет её в свежесозданный мессенджер. Благодаря ей сообщения становится невозможно отслеживать даже спецназу. Летом того же года Дуров выкладывает первую версию своего проекта в App Store.

Приложение в первое время своего существования не пользовалось большой популярностью. Связано это было с наличием на рынке множества альтернативных сервисов для обмена сообщениями. Именно поэтому братья Дуровы взялись за развитие функционала мессенджера.

Образ жизни shutterstock.com

В первые годы были внедрены:

Поиск пользователя по никнейму. Таким образом люди могут общаться, даже не имея номеров телефонов друг друга.

Стикеры. Заранее установленные картинки для быстрого реагирования на сообщения, которые достались по наследству от «ВКонтакте».

Боты. Программы, выполняющие различные действия пользователей — от поиска информации до flash-игр.

Публичные каналы. Возможность как анонимно, так и открыто делиться информацией в открытом доступе.

Возможность редактировать сообщения. Telegram был одним из первых, кто внедрил эту функцию.

После вышеперечисленных нововведений, в 2016 году, ежемесячная аудитория Telegram превысила отметку в 100 миллионов пользователей.

Политика Дурова, направленная на анонимность информации и свободу высказываний в Telegram, сыграла огромную роль в распространении сервиса. При этом Telegram блокировался в таких странах, как Китай, Бразилия, Индонезия, Иран, Оман, а также Пакистан.

Доступ к сервису ограничивался и на территории России. Согласно «закону Яровой», который был принят в 2017 году, операторы и разработчики сервисов для обмена информацией должны предоставлять ФСБ записи разговоров, а также ключи для шифрования сообщений. Дуров заявил, что это невозможно как технически, так и по этическим соображениям. В ответ на это разработчику сначала выписали штраф, а после этого, в 2018 году, начали блокировать сервис на территории всей страны.

Желая сохранить уникальных пользователей из России, Дуров выпустил обновление приложения, в котором интегрировал средства для обхода блокировки при помощи прокси-сервера. В защиту Telegram прошли митинги по всей стране, в столице собралось около 10 тысяч человек. Снятие ограничений произошло лишь спустя два года, 18 июня 2020-го.

Учредитель ВК Pavel Golovkin/ТАСС

На сегодняшний день Telegram является одной из самых популярных соцсетей в мире. Общее число пользователей превысило 400 миллионов. Дуров заявил, что собирается внедрить в мессенджер премиум-аккаунты, в которых можно будет получать информацию за отдельную плату.

Перформансы и скандалы

Дуров известен не только как успешный IT-разработчик, но и как шоумен. Многие его поступки и высказывания выливаются в скандалы, которые активно обсуждаются в обществе и тем самым повышают его цитируемость.

Один из них случился в 2012 году — Дуров со своими коллегами разбросал из окна офиса «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге бумажные самолётики с прикреплёнными пятитысячными купюрами. Как рассказывает сам предприниматель, всего он выбросил около $2 тысяч. Дуров фиксировал происходящее на камеру. Этот поступок вызвал серьёзное общественное порицание.

В том же году, 9 мая, Дуров высказался в негативном ключе о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне.

Народ гуляет. Ещё бы — 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР, — отметил он.

Позднее представитель бизнесмена оправдал его слова тем фактом, что дед Дурова, участник войны, был репрессирован. Несмотря на это, он считает День Победы светлым праздником.

В 2012 году российский певец Сергей Лазарев заявил о желании подать в суд на «ВКонтакте» за незаконное распространение его музыки на сайте. В ответ на это Дуров заблокировал все песни исполнителя. При попытке их воспроизведения социальная сеть показывала две причины отказа — «низкое качество исполнения» и «отсутствие культурной ценности».

Личная жизнь durov/vk.com

По похожей причине судебными разбирательствами грозила и газета «Ведомости». В связи с нововведениями соцсети контент изданий можно было просматривать без перехода на основной сайт. «Ведомости» обвинили «ВКонтакте» в нарушении авторских прав. Дуров же в ответ на это пошёл на более радикальные меры и полностью отключил возможность перехода. В конечном счёте представители газеты удалили свою группу в социальной сети и убрали виджет с сайта.

Личная жизнь

Дуров в вопросах политики является убеждённым либертарианцем. Это подтверждается как стратегией продвижения Telegram (отказ от блокировок и передачи данных по запросу), так и, например, дружбой с главредом ныне ликвидированного «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (лицо, исполняющее в РФ функции иноагента).

Предприниматель является вегетарианцем, а также активно пропагандирует здоровый образ жизни.

Что касается отношений с противоположным полом, то он старательно уходит от комментариев. В разные времена ему приписывали романы с российскими моделями Алёной Шишковой и Викторией Одинцовой. Кроме того, в ряде СМИ была опубликована история о том, что Дуров женат на однокурснице Дарье Бондаренко и у них есть совместные дети. Сам бизнесмен опроверг эту информацию.

Место проживания

Дуров эмигрировал из России в 2014 году, опасаясь преследования со стороны государства. В 2017-м в обмен на инвестиции он получил гражданство Сент-Китс и Невис, что позволяет ему беспрепятственно въезжать в страны Европейского союза. В конце 2021 года Дуров получил французский паспорт, а уже в 2022-м он стал подданным Объединённых Арабских Эмиратов, где, по его словам, он и жил последние пять лет. Причина выбора — налоговая политика государства.

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