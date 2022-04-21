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Марк Цукерберг и Камала Харрис попали под российские санкции

18:09, 21 апреля 2022
Марк Цукерберг и Камала Харрис попали под российские санкции Марк Цукерберг Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press
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МИД России 21 апреля опубликовал новый санкционный список для граждан США. В перечень вошли 29 человек, среди которых оказались американский бизнесмен и основатель Meta (деятельность организации в России запрещена) Марк Цукерберг и ряд высокопоставленных американских чиновников, в том числе вице-президент США Камала Харрис.

В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация Джо Байдена подводит всё большее число граждан России, в стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супругов ряда высокопоставленных чиновников,сообщается на сайте ведомства.

13 апреля Россия ввела санкции против 398 конгрессменов США. Ограничительные меры являются «зеркальным ответом» на антироссийские рестрикции со стороны Соединённых Штатов.

МИД России также объявил о введении персональных санкций против 87 канадских сенаторов. Ограничительные меры предусматривают в том числе запрет на въезд в РФ.

Министерство финансов США в конце марта расширило список санкций, связанных с Россией и её гражданами. Новый санкционный пакет коснулся председателя правления Сбербанка Германа Грефа, а также 328 депутатов Государственной думы. По словам представителей министерства, данные рестрикции согласуются с аналогичными ограничениями, принятыми Канадой и ЕС в отношении России.

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