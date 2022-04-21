Марк Цукерберг и Камала Харрис попали под российские санкции

МИД России 21 апреля опубликовал новый санкционный список для граждан США. В перечень вошли 29 человек, среди которых оказались американский бизнесмен и основатель Meta (деятельность организации в России запрещена) Марк Цукерберг и ряд высокопоставленных американских чиновников, в том числе вице-президент США Камала Харрис.

В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация Джо Байдена подводит всё большее число граждан России, в стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супругов ряда высокопоставленных чиновников, — сообщается на сайте ведомства.

13 апреля Россия ввела санкции против 398 конгрессменов США. Ограничительные меры являются «зеркальным ответом» на антироссийские рестрикции со стороны Соединённых Штатов.

МИД России также объявил о введении персональных санкций против 87 канадских сенаторов. Ограничительные меры предусматривают в том числе запрет на въезд в РФ.

Министерство финансов США в конце марта расширило список санкций, связанных с Россией и её гражданами. Новый санкционный пакет коснулся председателя правления Сбербанка Германа Грефа, а также 328 депутатов Государственной думы. По словам представителей министерства, данные рестрикции согласуются с аналогичными ограничениями, принятыми Канадой и ЕС в отношении России.