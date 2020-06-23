Через два года и два месяца после решения суда о блокировке в России Telegram из-за отказа исполнять «закон Яровой» и передавать ФСБ ключи шифрования, Роскомнадзор внезапно объявил о снятии санкций с мессенджера. Такое решение ведомство приняло якобы на основе заявления создателя приложения Павла Дурова о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму». Сам предприниматель после этого объявил, что остаётся приверженцем свободы распространения информации и поддерживает мировую демократическую инициативу Digital Resistance («Цифровое сопротивление») против цензуры в Сети и всевластия спецслужб. По его мнению, смена позиции российских властей связана с осознанием бессмысленности ограничений против мессенджера, который продолжал работать и становиться более популярным несмотря на запреты. NEWS.ru разбирался, как цифровое послабление стало либо признанием неэффективности ограничительных мер государства, либо спецслужбы получили доступ к ещё одной цифровой площадке.

С прокурорского согласия

Сообщение о разблокировке Telegram «по согласованию с Генеральной прокуратурой» Роскомнадзор обнародовал на своём сайте 18 июня. За три дня до этого депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, предусматривающий отмену санкций против мессенджера. Как следует из пояснительной записки, документ «направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или ЧС осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».

Суть инициативы объяснил NEWS.ru Федот Тумусов. По его словам, в реальности Роскомнадзор не смог заблокировать мессенджер, несмотря на намерения прежнего руководителя ведомства Александра Жарова.

Мне за державу обидно. Государство в лице судебного органа приняло решение заблокировать Telegram, но фактически этого не произошло. Но государство должно быть сильным: если принято решение заблокировать, значит должно быть заблокировано, если оно не может это сделать, то оно должно это признать и отступить. В течение двух лет ничего не сделали. И тут авторитет государства начинает падать, государство показывает свою недееспособность. Путей решения данной проблемы много. Первый путь — одна судебная инстанция отменяет решение другой. Второе направление предложил я — это путь законодательный. Меняем закон, создаём перечень и, если он (Telegram. — NEWS.ru) вошёл в этот перечень, то его и запрещать или блокировать нельзя. Федот Тумусов депутат Госдумы РФ от Якутии депутат Госдумы РФ от Якутии

Павел Дуров поддержал инициативу Тумусова, Ионина и Терентьева, пояснив, что «разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис» и «могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны». Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом, пояснил Дуров. С тех пор администрация мессенджера «проделала большой путь по преодолению этих угроз». За это время, по словам бизнесмена, были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру, утверждает он. Он также отметил, что опыт работы мессенджера в десятках стран на протяжении последних шести лет показывает, что «борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга».

Надеюсь, что учёт мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы, — добавил Дуров.

Сенатор Андрей Климов, известный как руководитель временной комиссии Совфеда «по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ», уверен, что озабоченность силовиков Telegram возникла в связи с тем, что «модерируется он не с территории России». Он намекнул, что снятие блокировки могло быть продиктовано спецслужбами в обмен на определённые шаги со стороны разработчиков приложения.

Они (создатели мессенджера. — NEWS.ru) ключи не давали компетентным организациям, но я слышал, что определённые компромиссы найдены. Это решение (о разблокировке Telegram. — NEWS.ru) было принято нашими компетентными органами. Такие решения просто так не принимаются... Нам надо очень аккуратно работать в этом пространстве, и если они будут работать совсем откровенно против нас или скрытно, это будет хуже, чем будут найдены компромиссные решения. Андрей Климов сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

Роскомнадзор не справился

По словам основателя Telegram, «запрет не сработал» и впоследствии сервис становился популярнее как в мире, так и в России.

Роскомнадзор, в котором два месяца назад появился новый директор, решил признать реальность, объявив, что Telegram больше не блокируется в России. <...> Это изменение следует приветствовать, я надеюсь, что оно принято надолго, — сообщил Дуров.

Его слова косвенно подтвердил и замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, признав , что Роскомнадзор принял решение «в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде».

Автор Telegram-канала «Эшер II», телеком-эксперт Филипп Кулин также обратил внимание, что смена гнева Роскомнадзора на милость может быть связана с кадровыми перестановками в ведомстве. По его мнению, «силовикам, сотрудничающий даже без ключей сервис, лучше, чем полностью игнорирующий».

На третий год заморозки ушей «назло бабушке» уши начали побаливать. Другая причина кроется и в новом руководителе Роскомнадзора. Я не пытаюсь идеализировать его. Но Андрей Липов самый близкий к реалиям Рунета человек из всех руководителей органов власти, контролирующих и/или регулирующих интернет. Он может быть абсолютным злодеем, но скорее всего борьба с субъектами отрасли, которую последовательно вёл его предшественник, будет ослабевать. Деятельность будет смещена и в технологии обеспечения идеологии. Устойчивый Рунет (возможность изоляции российского сегмента Интернета, поддержанная парламентским большинством в ноябре 2019 года. — NEWS.ru). Филипп Кулин телеком-эксперт, автор Telegram-канала «Эшер II» телеком-эксперт, автор Telegram-канала «Эшер II»

Он полагает, что решение суда по блокировке Telegram «некому было исполнить» и Роскомнадзор с Генпрокуратурой занимались «самодеятельностью», а теперь «жонглируют правом». В этой связи Кулин обратил внимание на позицию Мосгорсуда, по мнению которого, надзорное ведомство якобы вправе самостоятельно принимать решение об исполнении или неисполнении решения Фемиды, которая разрешила ему же заблокировать мессенджер.

Все органы власти действуют в соответствии с законами и регламентами. Не все решения суда исполнимы, — написал специалист в своём Telegram-канале.

Федот Тумусов также акцентировал внимание на ситуацию, при которой «суд изначально не обязал заблокировать Telegram, а именно разрешил сделать это» и Роскомнадзор «может использовать, а может не использовать это разрешение».

Он (Роскомнадзор. — NEWS.ru) пытался в течение двух лет воспользоваться этим разрешением, но у него не получилось. Теперь они другую сторону этого разрешения используют — разблокировать. Тут нет нарушения судебного решения. У нас на Руси «закон как дышло — куда повернёшь, туда и вышло», — констатирует Тумусов.

О том, что с момента блокировки Telegram ничего не изменилось, говорит и гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он также уверен, что разблокировка мессенджера связана не с теневыми договорённостями Дурова с российскими силовиками, а из-за невозможности Роскомнадзора выполнить распоряжение, принятое судом в его пользу.

Telegram не выполнил ни одно из требований, которое привело к блокировке, и происходящее носит политический характер: «Telegram идёт правильным путем, мы это видим, поэтому мы его разблокируем». Два года Роскомнадзор не мог выполнить своё распоряжение, и, конечно, у пользователей это вызывало негатив и смех. И Роскомнадзору нужно было выходить из этой ситуации. Я не думаю, что Роскомнадзор и Дуров договорились, к этому нет предпосылок. Я не думаю, что речь идёт о взаимодействии, о предоставлении создателями Telegram исчерпывающей информации [российским спецслужбам]. В ближайшее время будут подвижки между ними, с точки зрения дополнительного общения, но опять же, если Telegram пойдёт на такие вещи, он сам себе будет противодействовать. Ведь так долго отказывался, и сейчас вряд ли он будет готов пойти навстречу государству, из-за которого долго находился в опале. Денис Кусков генеральный директор ИАА TelecomDaily генеральный директор ИАА TelecomDaily

По его мнению, ничего «легендарного и невероятного» для Telegram в связи с блокировкой не произошло и не сказывалось на пользователях. Что касается вопросов уязвимости последних, то, как считает эксперт, «ни одно приложение не может считаться безопасным в интернете, будь оно от Дурова или Цукерберга».

Всегда существуют варианты взлома. Если уж [хакеры] получили доступ к хранилищам Apple, где уровень безопасности такой, что нам и не снилось, то нужно понимать, что Telegram открыто не поддерживает предоставление данных третьим лицам, включая госорганы, — отмечает Кусков.

Основатель и технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров не исключил , что «Telegram официально предоставляет все переписки людей по запросам судов, но в это слабо верится, потому что секретные чаты они в принципе не могут предоставить согласно их архитектуре, а несекретные чаты — они всегда утверждали, что не могут их читать, хотя проверить это достаточно сложно». Он добавил, что пока «нет сведений о том, что переписка [пользователей Telegram] куда-то утекала».

Цена запрета

По данным Би-Би-Си, российские власти были готовы потратить на технологии блокировки Telegram до 20 млрд рублей. Денис Кусков полагает, что речь может идти об освоении сотен миллионов рублей.

Роскомнадзор — организация, которая расширилась в последние годы в сотни раз по количеству сотрудников. И на всё это уходят деньги налогоплательщиков. Но эти деньги уже никто не вернёт. Было бы неплохо, если бы люди, которые принимают решения в государстве, несли бы какую-то ответственность за них. Ведь деньги, потраченные на блокировку, можно было бы отдать пенсионерам, построить мосты и так далее, — сказал Кусков в Интервью NEWS.ru.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Также он обратил внимание на «пакет Яровой», который, по его мнению, «должен был сделать жизнь безопаснее, но не сделал, а госпожа Яровая живёт и здравствует». По его мнению, «должна быть материальная депутатская ответственность людей, принимающих решения, которые заведомо потом не выполняются и не делают нашу жизнь лучше».

Каждый депутат, который получает деньги с наших налогов, должен отвечать за те действия, которые приводят к многомиллиардным тратам на непонятные ресурсы, — полагает Кусков.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уверен, что российским властям ещё предстоит заплатить за ограничительные меры. А именно — выплатить компенсации по искам отдельных граждан, изданий и инициатив, направленных в ЕСПЧ в связи с блокировкой мессенджера. Также суд в Страсбурге должен рассмотреть основное дело Telegram под № 13232/18.

Решение разблокировать Telegram, по нашему пониманию, не должно привести к потере статуса жертвы в ЕСПЧ и снятию дела с рассмотрения. Отказ от блокировки популярного интернет-сервиса — хороший шаг, свидетельствующий о здравомыслии властей. Однако то, в каком виде он сделан — отсутствие признания нарушений, отказ от выплаты компенсации и неустранение системных проблем законодательства и практики его применения — снижает его ценность и само по себе не свидетельствует о повороте интернет-регулирования в России в сторону защиты приватности Павел Чиков руководитель международной правозащитной группы «Агора» руководитель международной правозащитной группы «Агора»

По словам правозащитника, похожим образом поступили коллеги российских чиновников из США в деле ФБР против корпорации Apple. Последняя «отказалась предоставить бэкдор для доступа к телефону подозреваемого в терроризме», но «в апреле 2016 года ФБР отозвало иск против компании», а власти США «предотвратили важный судебный прецедент по вопросу шифрования данных», добавил Павел Чиков.

Решение о блокировке Telegram принял Таганский суд Москвы 13 апреля 2018 года. Инстанция удовлетворила иск Роскомнадзора и разрешила ему ограничить доступ к мессенджеру в связи с требованиями скандально известного «закона Яровой», вступившего в силу в июле 2017 года. Этот документ обязывает операторов связи в течение полугода хранить записи телефонных разговоров и интернет-трафик клиентов, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей для нужд ФСБ. Представители Telegram указывали на антиконституционность этой инициативы, а также техническую невозможность её исполнения.

После вступления в силу судебного решения, Роскомнадзор стал блокировать миллионы IP-адресов, в результате, кроме Telegram, с перебоями сталкивались другие интернет-сайты, соцсети, электронные базы вузов, мессенджеры, платёжные системы, сервисы регистрации на авиарейсы и многие другие. За первые десять дней блокировки Telegram Роскомнадзор получил 46 тысяч жалоб. Этот период получил в профессиональном сообществе название «ip-геноцида». При этом сам Telegram, как отмечал Павел Дуров, быстро справился с трудностями. Ещё до блокировки разработчики выпустили обновлённую версию приложения, оборудованную «инструментами против цензуры». С мая 2018 года Telegram вновь стал широко доступен, а число его пользователей за два года удвоилось.

В знак протеста против блокировки мессенджера весной 2018 года по стране прокатилась серия одиночных и массовых акций протеста за свободу слова и против запретов на распространение информации. Россияне почти во всех городах запускали в воздух в знак солидарности с «запрещённым» продуктом бумажные самолётики — символ Telegram.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.