Через два года и два месяца после решения суда о блокировке в России Telegram из-за отказа исполнять «закон Яровой» и передавать ФСБ ключи шифрования, Роскомнадзор внезапно объявил о снятии санкций с мессенджера. Такое решение ведомство приняло якобы на основе заявления создателя приложения Павла Дурова о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму». Сам предприниматель после этого объявил, что остаётся приверженцем свободы распространения информации и поддерживает мировую демократическую инициативу Digital Resistance («Цифровое сопротивление») против цензуры в Сети и всевластия спецслужб. По его мнению, смена позиции российских властей связана с осознанием бессмысленности ограничений против мессенджера, который продолжал работать и становиться более популярным несмотря на запреты. NEWS.ru разбирался, как цифровое послабление стало либо признанием неэффективности ограничительных мер государства, либо спецслужбы получили доступ к ещё одной цифровой площадке.
С прокурорского согласия
Сообщение о разблокировке Telegram «по согласованию с Генеральной прокуратурой» Роскомнадзор
Суть инициативы объяснил NEWS.ru Федот Тумусов. По его словам, в реальности Роскомнадзор не смог заблокировать мессенджер, несмотря на намерения прежнего руководителя ведомства Александра Жарова.
Мне за державу обидно. Государство в лице судебного органа приняло решение заблокировать Telegram, но фактически этого не произошло. Но государство должно быть сильным: если принято решение заблокировать, значит должно быть заблокировано, если оно не может это сделать, то оно должно это признать и отступить. В течение двух лет ничего не сделали. И тут авторитет государства начинает падать, государство показывает свою недееспособность. Путей решения данной проблемы много. Первый путь — одна судебная инстанция отменяет решение другой. Второе направление предложил я — это путь законодательный. Меняем закон, создаём перечень и, если он (Telegram. — NEWS.ru) вошёл в этот перечень, то его и запрещать или блокировать нельзя.
Павел Дуров поддержал инициативу Тумусова, Ионина и Терентьева, пояснив, что «разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис» и «могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны». Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом, пояснил Дуров. С тех пор администрация мессенджера «проделала большой путь по преодолению этих угроз». За это время, по словам бизнесмена, были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру, утверждает он. Он также отметил, что опыт работы мессенджера в десятках стран на протяжении последних шести лет показывает, что «борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга».
Надеюсь, что учёт мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы, — добавил Дуров.
Сенатор Андрей Климов, известный как руководитель временной комиссии Совфеда «по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ», уверен, что озабоченность силовиков Telegram возникла в связи с тем, что «модерируется он не с территории России». Он намекнул, что снятие блокировки могло быть продиктовано спецслужбами в обмен на определённые шаги со стороны разработчиков приложения.
Они (создатели мессенджера. — NEWS.ru) ключи не давали компетентным организациям, но я слышал, что определённые компромиссы найдены. Это решение (о разблокировке Telegram. — NEWS.ru) было принято нашими компетентными органами. Такие решения просто так не принимаются... Нам надо очень аккуратно работать в этом пространстве, и если они будут работать совсем откровенно против нас или скрытно, это будет хуже, чем будут найдены компромиссные решения.
Роскомнадзор не справился
По словам основателя Telegram, «запрет не сработал» и впоследствии сервис становился популярнее как в мире, так и в России.
Роскомнадзор, в котором два месяца назад появился новый директор, решил признать реальность, объявив, что Telegram больше не блокируется в России. <...> Это изменение следует приветствовать, я надеюсь, что оно принято надолго, — сообщил Дуров.
Его слова косвенно подтвердил и замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин,
Автор Telegram-канала «Эшер II», телеком-эксперт Филипп Кулин также обратил внимание, что смена гнева Роскомнадзора на милость может быть связана с кадровыми перестановками в ведомстве. По его мнению, «силовикам, сотрудничающий даже без ключей сервис, лучше, чем полностью игнорирующий».
На третий год заморозки ушей «назло бабушке» уши начали побаливать. Другая причина кроется и в новом руководителе Роскомнадзора. Я не пытаюсь идеализировать его. Но Андрей Липов самый близкий к реалиям Рунета человек из всех руководителей органов власти, контролирующих и/или регулирующих интернет. Он может быть абсолютным злодеем, но скорее всего борьба с субъектами отрасли, которую последовательно вёл его предшественник, будет ослабевать. Деятельность будет смещена и в технологии обеспечения идеологии. Устойчивый Рунет (возможность изоляции российского сегмента Интернета, поддержанная парламентским большинством в ноябре 2019 года. — NEWS.ru).
Он полагает, что решение суда по блокировке Telegram «некому было исполнить» и Роскомнадзор с Генпрокуратурой занимались «самодеятельностью», а теперь «жонглируют правом». В этой связи Кулин
Все органы власти действуют в соответствии с законами и регламентами. Не все решения суда исполнимы, — написал специалист в своём Telegram-канале.
Федот Тумусов также акцентировал внимание на ситуацию, при которой «суд изначально не обязал заблокировать Telegram, а именно разрешил сделать это» и Роскомнадзор «может использовать, а может не использовать это разрешение».
Он (Роскомнадзор. — NEWS.ru) пытался в течение двух лет воспользоваться этим разрешением, но у него не получилось. Теперь они другую сторону этого разрешения используют — разблокировать. Тут нет нарушения судебного решения. У нас на Руси «закон как дышло — куда повернёшь, туда и вышло», — констатирует Тумусов.
О том, что с момента блокировки Telegram ничего не изменилось, говорит и гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он также уверен, что разблокировка мессенджера связана не с теневыми договорённостями Дурова с российскими силовиками, а из-за невозможности Роскомнадзора выполнить распоряжение, принятое судом в его пользу.
Telegram не выполнил ни одно из требований, которое привело к блокировке, и происходящее носит политический характер: «Telegram идёт правильным путем, мы это видим, поэтому мы его разблокируем». Два года Роскомнадзор не мог выполнить своё распоряжение, и, конечно, у пользователей это вызывало негатив и смех. И Роскомнадзору нужно было выходить из этой ситуации. Я не думаю, что Роскомнадзор и Дуров договорились, к этому нет предпосылок. Я не думаю, что речь идёт о взаимодействии, о предоставлении создателями Telegram исчерпывающей информации [российским спецслужбам]. В ближайшее время будут подвижки между ними, с точки зрения дополнительного общения, но опять же, если Telegram пойдёт на такие вещи, он сам себе будет противодействовать. Ведь так долго отказывался, и сейчас вряд ли он будет готов пойти навстречу государству, из-за которого долго находился в опале.
По его мнению, ничего «легендарного и невероятного» для Telegram в связи с блокировкой не произошло и не сказывалось на пользователях. Что касается вопросов уязвимости последних, то, как считает эксперт, «ни одно приложение не может считаться безопасным в интернете, будь оно от Дурова или Цукерберга».
Всегда существуют варианты взлома. Если уж [хакеры] получили доступ к хранилищам Apple, где уровень безопасности такой, что нам и не снилось, то нужно понимать, что Telegram открыто не поддерживает предоставление данных третьим лицам, включая госорганы, — отмечает Кусков.
Основатель и технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров
Цена запрета
По данным Би-Би-Си, российские власти были
Роскомнадзор — организация, которая расширилась в последние годы в сотни раз по количеству сотрудников. И на всё это уходят деньги налогоплательщиков. Но эти деньги уже никто не вернёт. Было бы неплохо, если бы люди, которые принимают решения в государстве, несли бы какую-то ответственность за них. Ведь деньги, потраченные на блокировку, можно было бы отдать пенсионерам, построить мосты и так далее, — сказал Кусков в Интервью NEWS.ru.
Также он обратил внимание на «пакет Яровой», который, по его мнению, «должен был сделать жизнь безопаснее, но не сделал, а госпожа Яровая живёт и здравствует». По его мнению, «должна быть материальная депутатская ответственность людей, принимающих решения, которые заведомо потом не выполняются и не делают нашу жизнь лучше».
Каждый депутат, который получает деньги с наших налогов, должен отвечать за те действия, которые приводят к многомиллиардным тратам на непонятные ресурсы, — полагает Кусков.
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уверен, что российским властям ещё предстоит заплатить за ограничительные меры. А именно — выплатить компенсации по искам отдельных граждан, изданий и инициатив, направленных в ЕСПЧ в связи с блокировкой мессенджера. Также суд в Страсбурге должен рассмотреть основное дело Telegram под № 13232/18.
Решение разблокировать Telegram, по нашему пониманию, не должно привести к потере статуса жертвы в ЕСПЧ и снятию дела с рассмотрения. Отказ от блокировки популярного интернет-сервиса — хороший шаг, свидетельствующий о здравомыслии властей. Однако то, в каком виде он сделан — отсутствие признания нарушений, отказ от выплаты компенсации и неустранение системных проблем законодательства и практики его применения — снижает его ценность и само по себе не свидетельствует о повороте интернет-регулирования в России в сторону защиты приватности
По словам правозащитника, похожим образом поступили коллеги российских чиновников из США в деле ФБР против корпорации Apple. Последняя «отказалась предоставить бэкдор для доступа к телефону подозреваемого в терроризме», но «в апреле 2016 года ФБР отозвало иск против компании», а власти США «предотвратили важный судебный прецедент по вопросу шифрования данных», добавил Павел Чиков.
Решение о блокировке Telegram принял Таганский суд Москвы 13 апреля 2018 года. Инстанция удовлетворила иск Роскомнадзора и разрешила ему ограничить доступ к мессенджеру в связи с требованиями скандально известного «закона Яровой», вступившего в силу в июле 2017 года. Этот документ обязывает операторов связи в течение полугода хранить записи телефонных разговоров и интернет-трафик клиентов, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей для нужд ФСБ. Представители Telegram указывали на антиконституционность этой инициативы, а также техническую невозможность её исполнения.
После вступления в силу судебного решения, Роскомнадзор стал блокировать миллионы IP-адресов, в результате, кроме Telegram, с перебоями сталкивались другие интернет-сайты, соцсети, электронные базы вузов, мессенджеры, платёжные системы, сервисы регистрации на авиарейсы и многие другие. За первые десять дней блокировки Telegram Роскомнадзор получил 46 тысяч жалоб. Этот период получил в профессиональном сообществе название «ip-геноцида». При этом сам Telegram, как отмечал Павел Дуров, быстро справился с трудностями. Ещё до блокировки разработчики выпустили обновлённую версию приложения, оборудованную «инструментами против цензуры». С мая 2018 года Telegram вновь стал широко доступен, а число его пользователей за два года удвоилось.
В знак протеста против блокировки мессенджера весной 2018 года по стране прокатилась серия одиночных и массовых акций протеста за свободу слова и против запретов на распространение информации. Россияне почти во всех городах запускали в воздух в знак солидарности с «запрещённым» продуктом бумажные самолётики — символ Telegram.
В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.
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