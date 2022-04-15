Павел Дуров попросил журнал Forbes не называть его российским миллиардером

Основатель российской соцсети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров попросил Forbes не назвать его российским миллиардером, пишет сам журнал. Представитель Дурова сообщил, что предприниматель покинул Россию много лет назад и возвращаться не собирается.

Известно, что подобные заявления поступали в течение нескольких лет, а после начала спецоперации России на Украине их количество увеличилось, — говорится в сообщении.

Отмечается, что не называть себя российскими предпринимателями также попросили братья Игорь и Дмитрий Бухманы, открывшие в 2004 разработчика мобильных игр Playrix, Николай Сторонский — сооснователь технологической компании Revolut, а также Юрий Мильнер, который, как его называет Forbes, является самым влиятельным технологическим инвестором в России.

Ранее журнал Forbes сообщил, что число российских миллиардеров, которые на фоне новых антироссийских санкций решили купить дома в Дубае, заметно выросло в последнее время. Их привлекает, в том числе, обещанный ОАЭ нейтралитет по вопросам, связанным с Украиной.