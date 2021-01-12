Дуров рассказал о всплеске популярности Telegram

https://static.news.ru/photo/d0bc483c-54ed-11eb-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пользователей мессенджера Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов. Такие данные привёл основатель сервиса Павел Дуров.

По его информации, в первую неделю января 2021 года число активных пользователей превысило 500 млн. Затем оно продолжило стремительно расти.

Эти новые пользователи прибыли со всего мира — 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из MENA (Ближний Восток и Северная Америка), — написал Дуров в своём блоге.

Это существенный рост по сравнению с 2020 годом, когда ежедневно регистрировались 1,5 млн новых пользователей. По словам Дурова, на протяжении семилетней истории мессенджера уже бывали всплески загрузок. Однако на этот раз, уверен он, «всё по-другому».

Основатель Telegram связывает увеличение внимания к своему детищу тем, что люди больше не желают обменивать конфиденциальность на бесплатные услуги и быть заложниками технологических монополий, которые полагают, будто «им всё сойдёт с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей».

Ранее NEWS.ru писал, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники действующего американского президента Дональда Трампа. Пик скачиваний пришёлся на 10 января, когда были заблокированы аккаунты хозяина Белого дома в Twitter и Facebook и отключена социальная сеть Parler.