Моргенштерн поддержал проект Павла Дурова и вложил в него 10 млн рублей

Рэпер Алишер Моргенштерн поддержал блокчейн-проект The Open Network (TON), который создали основатели Telegram Павел и Николай Дуровы, и вложил в него 10 млн рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу TON. По словам рэпера, в таких проектах будущее и отказываться от них глупо.

Сейчас я вижу свое будущее в метавселенных, NFT и криптомире. Всегда был далек от этого и относился скептически, но когда биткоин растет в 50 раз буквально за несколько лет, глупо игнорировать современные реалии, — сказал Моргенштерн.

По мнению рэпера, разработкой TON изначально занималась команда Telegram, к тому же сейчас проект находится у «лучших умов нашей ненаглядной родины».

Ранее курс биткоина снизился до $39,7 тыс., впервые с 21 сентября минувшего года. Всего лишь за сутки первая по популярности и обороту криптовалюта потеряла в цене 4%. Продолжительное снижение стоимости наблюдается с ноября, после того как биткоин достиг рекордной стоимости в $69 тыс. С того момента валюта подешевела более чем на 42%.

Одна из причин падения цены — начавшиеся в Казахстане беспорядки. По словам экспертов, Казахстан является второй страной в мире по объёмам добычи первой криптовалюты с мировой долей 18,1%.