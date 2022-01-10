Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тысяч впервые за три месяца

В понедельник, 10 января курс биткоина снизился до $39,7 тыс., впервые с 21 сентября минувшего года. Всего лишь за сутки первая по популярности и обороту криптовалюта потеряла в цене 4%. Продолжительное снижение стоимости наблюдается с ноября, после того как биткоин достиг рекордной стоимости в $69 тыс. С того момента валюта подешевела более чем на 42%.

Стоимость биткоина начала стремительно падать днём 6 января, после чего цена актива продолжала снижаться и опустилась до $40 тыс. Одна из причин падения цены — начавшиеся в Казахстане беспорядки. По словам экспертов, Казахстан является второй страной в мире по объёмам добычи первой криптовалюты, с мировой долей в 18,1%.

Известно, что первое место занимают США — 35,4%, третье место — Россия — 11,2%. В Казахстан из Китая переехали почти 90 тысяч компьютеров для майнинга криптовалюты, так как в КНР признали любую деятельность с криптовалютами незаконной.

Следующей возможной причиной называют повышение ключевой ставки ФРС в марте, повлиявшие на индексы S&P 500 и NASDAQ. Считается, что криптовалюта имеет взаимосвязь с американским фондовым рынком.

В конце ноября стоимость биткоина сильно снизилась на фоне сообщение о новом штамме коронавируса «омикрон». 27 ноября биткоин сильно упал в цене до $53,5 тысяч, что стало минимальным показателем за последние семь недель до этого скачка вниз. Тогда биткоин потерял 8% стоимости.