Ургант пошутил о получении Павлом Дуровым гражданства Франции

Телеведущий Иван Ургант пошутил по поводу получения основателем Telegram Павлом Дуровым французского гражданства. В эфире своего вечернего шоу на Первом канале Ургант обыграл эту новость, вспомнив о вручении российского паспорта французскому актёру Жерару Депардье. Фрагмент программы опубликован на YouTube. О том, что Дуров стал гражданином Франции, стало известно 22 ноября.

Владелец Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции. С тех пор, как Жерар Депардье стал гражданином России, мы должны были что-то отдать Франции. Долг был, мы отдали, — сказал Ургант.

Он также показал отрывок из французской комедии «Астерикс и Обеликс», где лицо Депардье заменили на изображение Дурова.

В связи с этим выходит новая часть фильма «Астерикс и Обеликс». И с Павлом Дуровым пусть теперь разбирается Франскомнадзор, — заключил телеведущий.

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил французское гражданство ещё в августе 2021 года, однако новость распространилась лишь 22 ноября. До этого предприниматель стал подданным Сент-Китса и Невиса, государства в восточной части Карибского моря.

По данным Forbes, Дуров входит в десятку миллиардеров с самым большим состоянием. Бизнесмен находится на девятой строчке, его капитал оценивается в $17,2 млрд.