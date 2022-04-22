Венедиктов отреагировал на включение его в список СМИ-иноагентов

Признанный СМИ-иноагентом бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отреагировал на включение его в этот список по решению Минюста России. Решение будет обжаловано в суде, отметил он в беседе с NEWS.ru.

Это клевета. Человек, подписавший эту бумагу, пойдёт в суд по статье о клевете и об оскорблении чести и достоинства. Мы пойдём в суд, и мы будем это обжаловать, мои юристы считают, что это нужно обжаловать. Это ответ на то, что мы подали в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор, — подчеркнул Венедиктов.

По его словам, он остаётся работать в Москве и будет оспаривать решение Минюста.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко. Кроме того, в список физлиц-иноагентов внесены соратник Алексея Навального Леонид Волков и публицист Владимир Кара-Мурза.