TikTok опроверг возможность публикации видео в России

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне по-прежнему не могут публиковать новые видео на платформе TikTok, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российским брендам вернули возможность выпускать новый контент.

В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена, — заявили в компании.

Днём 1 апреля в Сети появилась информация о том, что российские бренды начали публиковать видеоролики в TikTok, несмотря на временную блокировку этой функции в связи с новым российским законом о фейках.

Такое ограничение администрация сервиса ввела 6 марта, в результате чего пользователи из России не могли вести прямые трансляции и публиковать новые видеоролики. Также российскую аудиторию полностью изолировали от мировой, таким образом оставив наедине со старым российским контентом.

Соответствующее решение было принято в связи с законом о фейках, который 4 марта подписал президент России Владимир Путин. Согласно его положениям, лицам, распространяющим информацию, дискредитирующую российскую армию, может грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или заключение сроком до трёх лет. Должностные лица получат штраф в сумме от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии. Если фейк вызовет особо тяжкие последствия, срок составит от 10 до 15 лет.