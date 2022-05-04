Шойгу рассказал о подготовке к парадам Победы 9 мая в России

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные парады 9 мая проведут в 28 российских городах, к ним привлечены около 65 тысяч человек, а также свыше 460 воздушных судов, сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, в параде на Красной площади в Москве примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, а также 77 летательных аппаратов.

Министр уточнил, что в параде в Москве впервые примут участие парадные расчёты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, а в состав механизированной колонны войдут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», оснащённые автоматизированной системой управления наведением и огнём.

В этом году военные парады пройдут в 28 городах России, — сказал Шойгу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в 2022 году 9 Мая будет праздноваться так же, как и всегда. По информации Минобороны России, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных, также в параде будут задействованы более 200 единиц техники. В их числе будет «самолёт Судного дня» Ил-80, истребители Су-57, самолёты МиГ-31 и различные вертолёты.

9 мая пройдёт авиашоу «Кубинский бриллиант». Элементы выполнят экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи». Выступление лётчиков завершится традиционно: штурмовики Су-25 раскрасят небо над Красной площадью в цвета российского флага.