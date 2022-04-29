Самолёт «Судного дня» пролетит над Красной площадью 9 мая

Ил-80 / Фото Dmitry Terekhov/By aeroprints.com, CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В Москве в параде на Красной площади 9 мая задействуют почти 80 единиц авиатехники. В их числе будет самолёт «Судного дня» Ил-80, истребители Су-57, самолёты МиГ-31 и различные вертолёты, сообщили в Министерстве обороны России.

Лётчики истребителей МиГ-29СМТ в поддержку российских военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине выстроятся в порядковый строй в виде буквы Z, — говорится в сообщении.

9 мая также пройдёт авиашоу «Кубинский бриллиант». Элементы выполнят экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи». Выступление лётчиков завершится традиционно: штурмовики Су-25 раскрасят небо над Красной площадью в цвета российского флага.

Ранее стало известно, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военнослужащих. В мероприятии также будут задействованы более 200 единиц техники.