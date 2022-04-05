Песков рассказал, как пройдёт празднование Дня Победы

День Победы в России в 2022 году будет праздноваться так же, как и всегда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он добавил, что состав участников парада 9 мая определяет Минобороны. При этом представитель Кремля не смог ответить на вопрос о том, будут ли присутствовать на торжестве подразделения ЛНР и ДНР.

Мы будем праздновать его так, как мы делаем это всегда. Это самый святой праздник у нас. Я пока не располагаю информацией о составе участников парада. Этот состав определяет Министерство обороны, — сказал Песков.

Ранее политолог Александр Перенджиев выразил надежду, что российские силовики скоро полностью освободят Донбасс. По его мнению, российская спецоперация на Украине может продлиться до середины мая, хотя хотелось бы завершить её к Дню Победы, 9 мая.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации России в Донбассе. В Минобороны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям действия РФ не несут.