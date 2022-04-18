В параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных

В подмосковном Алабино прошла тренировка с участием 11 тысяч военнослужащих, которым предстоит участвовать в параде Победы на Красной площади 9 мая, сообщили в Минобороны РФ. Как пишет РИА Новости, также в параде будут задействованы более 200 единиц техники.

Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолётов и вертолётов, — сказали в Минобороны.

В тренировке приняли участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения «Юнармия», терские и кубанские казаки. В составе механизированной колонны проехали комплексы ПВО «Тор-М2», «Бук-МЗ» и С-400 «Триумф», техника Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в 2022 году 9 Мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников парада определяет Минобороны. При этом Песков не смог ответить на вопрос о том, будут ли присутствовать на торжестве подразделения Луганской и Донецкой народных республик.