«Интеррос» Потанина выкупит у семьи Тинькова 35% группы «Тинькофф»

Олег Тинькова / Фото Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейшая частная инвестиционная компания России «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, заявила, что выкупает у семьи бизнесмена Олега Тинькова 35% группы «Тинькофф». Сумма и условия сделки не раскрываются, передаёт РБК.

Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей, — заявил Тиньков.

Ранее «Интеррос» приобрёл 40% разработчика «Рексофт». Управляющим партнёром станет основатель «Рексофта» Александр Егоров. По его словам, компания намерена создать лидера российского рынка по оказанию полного цикла IT-услуг. Партнёрство с «Интерросом» позволит увеличить бизнес, в том числе объединив самые профессиональные IT-команды, отметил он.

«Интеррос» развивает цифровое направление последние два года. В 2020-м компания стала соинвестором платформы по токенизации промышленных активов Atomyze. В начале февраля 2022 года она получила статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами. А первой компанией, которая выпустила обеспеченные металлами токены, стал «Норникель» — ключевой актив «Интерроса».

До этого «Интеррос» принял решение приобрести Росбанк у французской группы Societe Generale. Последняя объявила о прекращении деятельности в РФ, говорится в заявлении финансово-кредитной организации.