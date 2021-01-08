«Носила парики»: Алёна Шишкова призналась, что столкнулась с облысением

https://static.news.ru/photo/9caafcf2-53e7-11eb-94d9-fa163e074e61_660.jpg Алёна Шишкова Фото: missalena.92/instagram.com

Модель Алёна Шишкова рассказала, что многолетнее окрашивание и наращивание волос привело к стремительному облысению.

По её словам, год назад ей пришлось снять искусственные пряди, так как шевелюра была «в состоянии жести», уже не на что было наращивать.

Я носила парики. Рекламировала средства для волос, а волосы при этом были ужас, к тому моменту ещё и чёрного цвета, — подчеркнула она.

Шишкова поделилась, что некоторые даже советовали ей побриться налысо и «стать второй Бритни Спирс», чтобы показать, как она станет отращивать волосы.

В настоящее время 28-летняя блондинка пытается восстановить волосы. При этом она не удержалась и сделала новое наращивание. Своё решение она объяснила тем, что хочет чувствовать себя привлекательной.

Итог в том, что волосы начали восстанавливаться спустя год. Попёрли изнутри! И я не хочу ждать ещё года три, когда это всё окончательно отрастёт, — добавила модель.

Как писал NEWS.ru, ранее Шишкова призналась под давлением подписчицы, что делала пластическую операцию. Чтобы объяснить, почему она пошла на это, блогер записала сторис в Instagram.