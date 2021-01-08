«Носила парики»: Алёна Шишкова призналась, что столкнулась с облысением

Модель Алёна Шишкова рассказала, что многолетнее окрашивание и наращивание волос привело к стремительному облысению.
По её словам, год назад ей пришлось снять искусственные пряди, так как шевелюра была «в состоянии жести», уже не на что было наращивать.
Я носила парики. Рекламировала средства для волос, а волосы при этом были ужас, к тому моменту ещё и чёрного цвета, — подчеркнула она.
Шишкова поделилась, что некоторые даже советовали ей побриться налысо и «стать второй Бритни Спирс», чтобы показать, как она станет отращивать волосы.
В настоящее время 28-летняя блондинка пытается восстановить волосы. При этом она не удержалась и сделала новое наращивание. Своё решение она объяснила тем, что хочет чувствовать себя привлекательной.
Итог в том, что волосы начали восстанавливаться спустя год. Попёрли изнутри! И я не хочу ждать ещё года три, когда это всё окончательно отрастёт, —
добавиламодель.
Как писал NEWS.ru, ранее Шишкова призналась под давлением подписчицы, что делала пластическую операцию. Чтобы объяснить, почему она пошла на это, блогер записала сторис в Instagram.