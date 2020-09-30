Экс-девушка Тимати призналась в ринопластике под давлением подписчицы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова призналась под давлением подписчицы, что делала пластическую операцию. Чтобы объяснить, почему она пошла на это, блогер записала сторис в Instagram.

Один из фоловеров призвал модель признаться, что «внешность решает всё», и если бы она считала иначе, то «не делала бы пластику». По словам Шишковой, на операцию она пошла по медицинским показаниям. Ей нужно было исправить перегородку носа, заодно девушка решила и подкорректировать его форму.

Я не жалею. Однако если бы можно было вернуть время, я бы ничего делать не стала, — добавила блогер.

Алёна Шишкова долгое время была девушкой рэпера Тимати. В 2014 году у них родилась дочь Алиса. После того, как пара распалась, известность Шишковой возросла.

Ранее NEWS.ru писал о пластических операциях, которые перенесли Алла Пугачёва и София Ротару. Обе певицы на восьмом десятке лет выглядят вдвое моложе. Искусственный интеллект обработал их фото в молодости и показал, какими бы они были, если бы старели без хирургического вмешательства.