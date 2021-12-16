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Ургант, Бузова, Киркоров, Ивлев на премьере фильма «Ёлки-8»: фото звёзд
Культура

Ургант, Бузова, Киркоров, Ивлев на премьере фильма «Ёлки-8»: фото звёзд

22:45, 16 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве состоялась светская премьера фильма «Ёлки-8», который вышел в прокат 16 декабря. Новогоднюю комедию представили создатели: Иван Ургант, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Дарья Мороз, Тимур Бекмамбетов. Шеф Константин Ивлев приготовил для собравшихся гастрономические подарки.

Премьере «Ёлок-8» предшествовал скандал: ряд российских кинотеатров отказались взять в прокат фильм, снятый Bazelevs Тимура Бекмамбетова, из-за опасений низких кассовых сборов. Их решение было связано с тем, что уже через 14 дней после премьеры, 30 декабря, видеосервис ivi (финансовый партнёр проекта) намеревался показать комедию на своей площадке.

Актёр и режиссёр фильма «Ёлки-8» Антон Богданов заявил в беседе с NEWS.ru, что ему неприятен отказ киносетей взять комедию в прокат. Богданов назвал сложившуюся ситуацию «сговором» и выразил уверенность, что «Ёлки» являются тем фильмом, который надо смотреть в кинотеатре, чтобы вместе с остальными зрителями «посмеяться хором» и «выгулять новые кроссовки».

Очередная часть кинофраншизы снималась в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. В отличие от предыдущих частей, новеллы фильма основаны на реальных событиях.

NEWS.ru публикует фото звёзд, пришедших на премьеру новогодней комедии «Ёлки-8».

Актер Антон Богданов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Василий Зоркий со спутницей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Варвара Майорова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Александр Гридин (слева) и блогер Алексей Смирнов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Крайнова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Наталья Земцова (слева) и Виктория Агалакова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Глеб Костромин со спутницей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Иван Ургант

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Коныжева со спутником

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Виктория Десятникова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Бекмамбетов и Филипп Киркоров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-повар, шоумен Константин Ивлев с супругой Валерией Куденковой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Евгений Кулик

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, клипмейкер Тимур Бекмамбетов, певец Филипп Киркоров и телеведущая Ольга Бузова (слева направо)

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве состоялась светская премьера фильма «Ёлки-8»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Татьяна Грабович

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стилист Никита Карстен

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наталья Гордиенко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарина Догузова и Олга Бузова

Сергей Булкин/NEWS.ru

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