Ургант, Бузова, Киркоров, Ивлев на премьере фильма «Ёлки-8»: фото звёзд

В Москве состоялась светская премьера фильма «Ёлки-8», который вышел в прокат 16 декабря. Новогоднюю комедию представили создатели: Иван Ургант, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Дарья Мороз, Тимур Бекмамбетов. Шеф Константин Ивлев приготовил для собравшихся гастрономические подарки.
Премьере «Ёлок-8» предшествовал скандал: ряд российских кинотеатров отказались взять в прокат фильм, снятый Bazelevs Тимура Бекмамбетова, из-за опасений низких кассовых сборов. Их решение было связано с тем, что уже через 14 дней после премьеры, 30 декабря, видеосервис ivi (финансовый партнёр проекта) намеревался показать комедию на своей площадке.
Актёр и режиссёр фильма «Ёлки-8» Антон Богданов заявил в беседе с NEWS.ru, что ему неприятен отказ киносетей взять комедию в прокат. Богданов назвал сложившуюся ситуацию «сговором» и выразил уверенность, что «Ёлки» являются тем фильмом, который надо смотреть в кинотеатре, чтобы вместе с остальными зрителями «посмеяться хором» и «выгулять новые кроссовки».
Очередная часть кинофраншизы снималась в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. В отличие от предыдущих частей, новеллы фильма основаны на реальных событиях.
NEWS.ru публикует фото звёзд, пришедших на премьеру новогодней комедии «Ёлки-8».
Актер Антон Богданов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкант Василий Зоркий со спутницей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Варвара Майорова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Александр Гридин (слева) и блогер Алексей Смирнов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Крайнова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Наталья Земцова (слева) и Виктория Агалакова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкант Глеб Костромин со спутницей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Иван Ургант
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Коныжева со спутником
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер Виктория Десятникова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тимур Бекмамбетов и Филипп Киркоров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Шеф-повар, шоумен Константин Ивлев с супругой Валерией Куденковой
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Евгений Кулик
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, клипмейкер Тимур Бекмамбетов, певец Филипп Киркоров и телеведущая Ольга Бузова (слева направо)
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве состоялась светская премьера фильма «Ёлки-8»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Татьяна Грабович
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стилист Никита Карстен
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наталья Гордиенко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Зарина Догузова и Олга Бузова
Сергей Булкин/NEWS.ru