Ургант, Бузова, Киркоров, Ивлев на премьере фильма «Ёлки-8»: фото звёзд

Премьере «Ёлок-8» предшествовал скандал: ряд российских кинотеатров отказались взять в прокат фильм, снятый Bazelevs Тимура Бекмамбетова, из-за опасений низких кассовых сборов. Их решение было связано с тем, что уже через 14 дней после премьеры, 30 декабря, видеосервис ivi (финансовый партнёр проекта) намеревался показать комедию на своей площадке.

Актёр и режиссёр фильма «Ёлки-8» Антон Богданов заявил в беседе с NEWS.ru, что ему неприятен отказ киносетей взять комедию в прокат. Богданов назвал сложившуюся ситуацию «сговором» и выразил уверенность, что «Ёлки» являются тем фильмом, который надо смотреть в кинотеатре, чтобы вместе с остальными зрителями «посмеяться хором» и «выгулять новые кроссовки».

Очередная часть кинофраншизы снималась в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. В отличие от предыдущих частей, новеллы фильма основаны на реальных событиях.

NEWS.ru публикует фото звёзд, пришедших на премьеру новогодней комедии «Ёлки-8».