Шебекино обстреляли из «Града», детей вывозят: как ВСУ атакуют РФ 31 мая Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Шебекино ухудшается. Детей эвакуируют в Воронеж, подальше от обстрелов

Фото: vvgladkov/t.me

Ситуация в Шебекино

Приграничные регионы России за минувшие сутки подверглись атакам беспилотников и массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Шебекино ухудшается. Власти начали вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил о новой атаке дрона-камикадзе на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. В Курской области, по данным SHOT, пытались взорвать электрическую подстанцию, а в Брянской области обстреляли пограничный пункт. Минобороны эту информацию не комментировало. Новые подробности атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Детей вывозят из Белгородской области

В своем Telegram-канале губернатор Гладков рассказал, что ночью в 03:15 по Шебекино был нанесен массированный удар из установок «Град», в результате пострадали четыре человека. Чиновник подчеркнул, что всем раненым оказывается помощь: двое отказались от госпитализации, еще двоих оперативно доставили в больницу Белгорода. У мужчины диагностированы осколочные ранения шеи и спины, состояние оценивается как тяжелое, а у женщины — осколочные ранения руки и предплечья.

Фото: vvgladkov/t.me

Гладков сообщил, что снарядами «Града» были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей. По словам Гладкова, восстановительные работы начнутся уже сегодня.

Также губернатор заявил, что с сегодняшнего дня начинается вывоз детей из обстреливаемых районов.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Гладков.

По информации NEWS.ru, первая группа детей уже вывезена.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщает, что беспилотник упал в садовом товариществе под Старым Осколом в Белгородской области. По информации канала, 30 мая дрон нашли дачники в СНТ «Оазис», который находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

НПЗ под Краснодаром атаковал дрон

SHOT также сообщил об атаке дрона-камикадзе на Ильский НПЗ в Краснодарском крае. По информации канала, беспилотник упал на территорию предприятия около 03:00, но не сдетонировал — возгорания не произошло. Канал сообщает, что повреждений и пострадавших нет, эвакуация сотрудников не потребовалась. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также в Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадавших нет, эвакуация работников не потребовалась. Как сообщает SHOT, обломками беспилотника повредило установку по переработке нефти.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА. Уже удалось локализовать возгорание на площади 100 кв. м. Пострадавших нет», — написал губернатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для ликвидации огня были привлечены пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы. Возгорание полностью ликвидировано.

Погранпункт в Брянской области обстреляли из танка

Telegram-канал Baza сообщил, что ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области. Снаряды были выпущены, предположительно, из танка. Baza отмечает, что, по предварительным данным, под обстрел попал автомобильный пункт пропуска «Погар». По информации канала, обстрел начался около 05:30 и длился полчаса. Baza уточняет, что всего по погранпункту выпустили более 10 снарядов, при атаке был поврежден магазин Duty Free и бокс досмотра. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

SHOT сообщает, что ранним утром 31 мая ВСУ атаковали Климовский район Брянской области. По информации канала, первая атака произошла накануне около 19:00: в многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Новые Юрковичи» был выпущен беспилотник-камикадзе. Дрон взорвался, но пострадавших нет. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

ВСУ пытались взорвать подстанцию под Курском

SHOT сообщает, что накануне около 13:00 ВСУ пытались взорвать подстанцию в Курской области. По информации канала, украинский беспилотник был направлен в Кореневский район и сбросил взрывчатку на подстанцию у села Гордеевка. Несмотря на атаку, объект не получил повреждений, пострадавших нет. Подача электричества в ближайшие сёла не прекращалась. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Пять человек погибло из-за обстрелов в ЛНР

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в своем Telegram-канале сообщило, что в поселке Карпаты при обстреле птицефабрики погибли пять человек, еще 19 получили ранения. Поврежден строительный городок и здание птицефабрики. Все погибшие были строителями.

Фото: LPR_JCCC/t.me

«Обстрел п. Карпаты (Перевальский район, ЛНР) вооруженными формированиями Украины, по предварительной информации, жертвами которого стали 24 человека (5 человек погибли и 19 ранены), производился с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

В ЛНР добавили, что ВСУ применили три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну ракету типа М31 с осколочно-фугасной боевой частью.

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