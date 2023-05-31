ВСУ откажутся от контрнаступления: новости СВО на утро 31 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пойдут в контрнаступление из-за недостатка в западном вооружении, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, Украине Запад вообще не предоставил боевые самолеты и дал всего 60 танков и около 20 орудий ствольной артиллерии. Это не те силы, с которыми можно идти в масштабную атаку, считает Матвийчук. По его мнению, Украина будет и дальше просить о новых поставках и дополнительном финансировании, а в контрнаступление не пойдет.

Американский сенатор Линдси Грэм, который посетил Киев на прошлой неделе, заявил о получении сведений относительно военных планов Украины в рамках заявленного контрнаступления. По его словам, «подробный разбор» намерений Киева он получил от украинского президента Владимира Зеленского и его помощников. В ближайшие дни все увидят довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев, уверен сенатор.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Линдси Грэм

Обещанные Западом Украине истребители F-16 вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления ВСУ, заявил обозреватель Telegraph Бен Фармер. Он указал на сроки обучения пилотов управлению боевыми самолетами, отметив, что они превзойдут по времени начало масштабной атаки Киева. Фармер добавил, что и сама доставка самолетов на Украину займет «многие месяцы».

Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, военные должны приступить к активным боевым действиям и взять под свой контроль целый ряд населенных пунктов. Кадыров отметил, что командный штаб подразделений разрабатывает план продвижения в течение нескольких дней, получая новые разведданные. По словам главы Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с командирами, чьей зоной ответственности является Марьинское направление. В этот район переброшены силы спецназа «Ахмат» и полка «Север-Ахмат» Минобороны РФ. Командовать подразделениями будет командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

Фото: ramzan/vk.com

Российская авиация бомбами и ракетами нанесла удар по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский. По его словам, также ударам подверглись две механизированные бригады и подразделения теробороны.

Директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что для отслеживания действий ВСУ в круглосуточном режиме Россия должна иметь на орбите хотя бы десять современных спутников. По его словам, запущенный недавно спутник «Кондор-ФКА» усиливает нашу группировку, но этого мало, поскольку у России на орбите еще есть спутники, однако современных только два. Если же группировку увеличить, появится возможность получать важную информацию несколько раз в день.

Украинское руководство планирует получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, пишет газета Politico. По словам вице-премьер-министра страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев абсолютно не устроит продолжение диалога на том уровне, на котором он находится сейчас. Она добавила, что все страны Альянса должны сделать свой вклад в реализации этого плана.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран — членов НАТО и призвал обеспечить гарантии безопасности Киеву. Политик сделал это перед их неформальной встречей в Осло.

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Военный публицист Александр Широкорад заявил, что Россия может использовать опыт Китая и превратить в дроны списанные бомбардировщики и авиалайнеры. С помощью таких самолетов можно наносить мощные удары в зоне действия спецоперации, отметил он. Широкорад считает, что переделанные из самолетов дроны будут очень бюджетны в производстве. По его словам, достаточно добавить «на копейки электроники», которая подключится к автопилоту самолета, и дрон будет готов.

Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан сообщил, что Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Киевом. Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого, подчеркнул дипломат.

МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, следует из данных базы силового ведомства. В графе основания указана некая статья УК РФ.

Писатель Захар Прилепин, рассказывая о покушении на него, заявил в интервью NEWS.ru, что Киев выбрал путь частного террора, начав охоту на определенных людей. Среди них он назвал бизнесмена Евгения Пригожина, журналистов Владимира Соловьева, Ольгу Скабееву, Артема Шейнина, а также военкоров. Писатель добавил, что людей, за которых он волнуется, в разы больше и государство должно об этом помнить.

В Белгородской области произошел очередной обcтрел Шебекино. По предварительным данным, в результате обстрела пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, также повреждены жилые дома, горит транспорт.

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