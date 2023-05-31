Белгородские власти сообщили о новых обстрелах Шебекино Гладков: при обстреле Шебекино в Белгородской области, предварительно, есть пострадавшая

Фото: t.me/belgorod01/Global Look Press

В Белгородской области произошел очередной обcтрел Шебекино. По предварительным данным, в результате обстрела пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт, — написал глава региона.

Дополнительной информацией он пообещал поделиться позже.

Вечером 30 мая Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского района. В результате один человек погиб, двое получили ранения.

Днем ранее глава региона рассказал, что ВСУ обстреляли город Шебекино и села Новая Таволжанка и Козинка. По имеющимся данным, пострадали по меньшей мере четыре жителя Шебекино, где под удар попали два промышленных предприятия.