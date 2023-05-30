Один человек погиб при обстреле в Белгородской области Гладков: один человек погиб при обстреле ПВР в Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погиб охранник пункта временного размещения жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека получили ранения.

По данным губернатора, ВСУ вечером 30 мая обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского района.

Вооруженные силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители — старики и дети. Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации, — написал Гладков.

Он добавил, что один из пострадавших получил проникающее ранение брюшной полости, у второго — проникающее ранение грудной клетки. Им провели операции, в настоящее время пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

29 мая Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли город Шебекино и села Новая Таволжанка и Козинка. По имеющимся данным, пострадали по меньшей мере четыре жителя Шебекино, где под удар попали два промышленных предприятия, в одном из которых в результате загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.