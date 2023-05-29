ВСУ обстреливают сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области ВСУ обстреливают Шебекино, Новую Таволжанку и Козинку Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

Шебекино, Новая Таволжанка и Козинка Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительным данным, минимум четыре человека пострадали, все они — жители Шебекино.

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ. В Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, — написал Гладков.

Четверо пострадавших являются сотрудниками предприятия. Их доставили в больницу с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

На втором предприятии в Шебекино пострадавших или повреждений нет.

В результате обстрела села Новая Таволжанка повреждены линии электропередачи, из-за чего обесточены также Шамино и Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа снаряды попали в здание гостиницы и мойки, которая в итоге загорелась.

Ранее Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов Белгородской области стало бы присоединение Харькова и Харьковской области. Губернатор сказал, что верит в такое решение.