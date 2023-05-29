Гладков нашел решение проблемы обстрелов Белгородской области Белгородский губернатор назвал присоединение Харькова решением проблемы с обстрелами

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Харьков, Украина

Лучшим решением проблемы обстрелов Белгородской области стало бы присоединение Харькова и Харьковской области, заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков. Он заявил, что верит в такое решение.

Харьков [нужно] присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области, — сказал Гладков.

Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Накануне, 28 мая, губернатор сообщил, что под обстрел со стороны Украины попало село Муром. С дрона было атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пострадавших нет, однако в задании пробита крыша, в населенном пункте повреждена линия электропередачи.

До этого Гладков рассказал, что при обстреле города Шебекино погиб один человек, трое были ранены, включая двоих подростков. Погибшим оказался охранник городского предприятия, который находился на улице во время обстрела. В городе повреждены линии электропередачи, два снаряда попали в крупные предприятия, за чем последовало возгорание. Сотрудники были вывезены на безопасное расстояние.