Село Муром попало под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Очередной обстрел со стороны Украины в Белгородской области пришелся на село Муром, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, с дрона было атаковано зернохранилище сельхозпредприятия.

Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние, — написал Гладков.

Также, по словам главы региона, в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы устраняют последствия обстрела.

Ранее губернатор сообщал, что в селе Безлюдовка снаряд прилетел на территорию базы отдыха, из-за чего там тоже произошел пожар. В селе Белянка на парашюте был спущен неизвестный предмет, который пока не установлен. Также в самом Шебекино произошел пожар на территории одного из предприятий.

Вместе с тем утром 28 мая село Новая Таволжанка попало под разрушительный обстрел. Снаряды повредили четыре частных дома, газопровод и линию электропередачи. Человеческих жертв по итогам дня нет.