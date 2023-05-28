Село в Белгородской области попало под разрушительный обстрел ВСУ Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Село Таволжанка Белгородской области попало под разрушительный обстрел, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды повредили четыре частных дома, газопровод и линию электропередачи. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Под обстрелом село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Есть повреждение газопровода и линии электропередачи, — написал Гладков.

Кроме этого, белгородский губернатор добавил, что в атаке участвовал украинский беспилотник. По его словам, дрон врезался в автомобиль, из-за чего транспортное средство было посечено осколками. О пострадавших также не сообщается.

Как сообщил ранее Гладков, за 27 мая ВСУ обстреляли Белгородскую область 241 раз. По его словам, погиб один человек — охранник на местном предприятии. Также ранения получили 15-летняя девушка и 17-летний парень. Шебекинский городской округ обстреляли 103 раза за сутки.