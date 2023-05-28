ВСУ обстреляли Белгородскую область более 200 раз за сутки Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ 103 раза за сутки

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

За 27 мая ВСУ обстреляли Белгородскую область 241 раз, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, погиб один человек — охранник на местном предприятии. Также ранения получили 15-летняя девушка и 17-летний парень. Шебекинский городской округ обстреляли 103 раза за сутки.

В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилёта. Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета. Пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Днем ранее Гладков сообщил, что Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся 106 обстрелам ВСУ. По его словам, пострадали два человека, повреждены здания, автомобили, дороги.

Ранее Гладков рассказал, что 25 мая его регион подвергался обстрелам со стороны Украины около 200 раз. По его словам, только в селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета. Под обстрел также попали сам город Грайворон и село Глотово.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае необходимо срочно усилить противовоздушную оборону для защиты от украинских беспилотников. По его словам, в южных регионах необходимо поставить дополнительные установки по типу «Панциря» и «Осы», поскольку они на деле доказали свою эффективность.