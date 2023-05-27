ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ более 100 раз за сутки Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ 106 раз за сутки

Фото: t.me/vvgladkov

Шебекинский городской округ Белгородской области за 26 мая подвергся 106 обстрелам ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека, повреждены здания, автомобили, дороги.

Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз, — написал губернатор.

Он уточнил, что украинские войска вели по региону минометный и артиллерийский огонь. В частности, было обстреляно село Новая Таволжанка, где под удар попали птицефабрика и оздоровительный комплекс. Осколочные ранения головы и конечностей получила 53-летняя женщина, она доставлена в больницу.

В городе Шебекино зафиксировано 23 прилета. С осколочными ранениями госпитализирован 21-летний местный житель. В городе повреждены несколько жилых домов, дорожное покрытие светофор и три автомобиля.

Поселки Ленинский и Первомайский были обстреляны по 11 раз, в селе Архангельское было 14 прилетов, село Середа ВСУ обстреливали пять раз. В этих населенных пунктах никто не пострадал.

Ранее Гладков рассказал, что 25 мая его регион подвергался обстрелам со стороны Украины около 200 раз. По его словам, только в селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета. Под обстрел также попали сам город Грайворон и село Глотово.