Шебекинский округ снова попал под огонь ВСУ Гладков сообщил об обстрелах трех населенных пунктов под Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Сразу три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области попали под обстрелы, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в самом Шебекино произошел пожар на территории одного из предприятий. На месте работают экстренные службы. О пострадавших пока не сообщается.

В Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории произошло возгорание. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению, — написал Гладков.

В селе Безлюдовка снаряд прилетел на территорию базы отдыха, из-за чего там тоже произошел пожар. В селе Белянка на парашюте был спущен неизвестный предмет. Сейчас место его обнаружения и близлежащая зона оцеплены, на месте работают саперы, уточнил белгородский губернатор.

Сегодня Гладков уже сообщал, что село Новая Таволжанка Белгородской области попало под разрушительный обстрел. Снаряды повредили четыре частных дома, газопровод и линию электропередачи. Пострадавших нет.

По словам белгородского губернатора, за 27 мая ВСУ обстреляли Белгородскую область 241 раз, погиб один человек. Еще три человека оказались ранены, среди них двое подростков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что нужно как можно скорее вооружить бойцов территориальной обороны на границе с Украиной. Сам Гладков заявлял о создании семи батальонов территориальной обороны вдоль границ с Украиной. По его словам, общая численность этих отрядов составила около трех тысяч человек.