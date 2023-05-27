Гладков раскрыл данные о погибших и раненых при обстреле Шебекино Губернатор Гладков: при обстреле со стороны ВСУ в Шебекино четверо человек ранены, один — погиб

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Три человека ранены и один человек погиб при обстреле города Шебекино в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Среди раненых двое подростков. Погибшим оказался охранник городского предприятия, который находился на улице во время обстрела.

Среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. <...> Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны врачами ЦРБ. Госпитализация не требуется, — написал Гладков.

В городе повреждены линии электропередачи, два снаряда попали в крупные предприятия, за чем последовало возгорание. Сотрудники были вывезены на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что 27 мая Шебекинский район обстреляли со стороны ВСУ не менее ста раз.