Шебекино заволокло черным дымом Жители Шебекино сообщили о густом черном дыме и взрывах в городе

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

В городе Шебекино Белгородской области не утихают взрывы, сообщают местные жители. Telegram-канал «Жесть Белгород» опубликовал видео очевидцев из города, на которых видно, что улицу заволокло густым черным дымом. Утверждается, что в Шебекино частично пропало электричество. Местные власти не комментировали эту информацию.

Как сообщил Telegram-канал Mash, один из снарядов ВСУ попал в ювелирный магазин, располагающийся на первом этаже многоквартирного жилого дома в Шебекино. По информации канала, в результате атаки никто не пострадал. Минобороны России и местные власти также не комментировали эту информацию.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под многочисленный артиллерийский обстрел. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки повреждения получили девять жилых домов, несколько магазинов и сарай. В городе сгорел гараж вместе с автомобилем. Также под обстрел попала линия электропередачи.

По данным Гладкова, за 26 мая Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся 106 обстрелам со стороны украинских военных. По его словам, пострадали два человека, повреждены здания, автомобили и дороги. Он уточнил, что украинские войска вели по региону минометный и артиллерийский обстрелы.