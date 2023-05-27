Город Шебекино попал под мощный артиллерийский обстрел Гладков сообщил о мощном артиллерийском обстреле Шебекино

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Город Шебекино Белгородской области попал под многочисленный артиллерийский обстрел, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки повреждения получили девять жилых домов, несколько магазинов и сарай. В городе сгорел гараж вместе с автомобилем. Также под обстрел попала линия электропередач. На месте работают экстренные бригады.

Город Шебекино снова находится под многочисленным артиллерийским обстрелом. Пострадавших нет. Выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Также осколками снарядов повреждены несколько магазинов. Есть повреждения и в частном жилом секторе: посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трех жилых домах, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что Шебекинский городской округ Белгородской области за 26 мая подвергся 106 обстрелам украинских военных. По его словам, пострадали два человека, повреждены здания, автомобили, дороги. Он уточнил, что украинские войска вели по региону минометный и артиллерийский огонь.