После обстрела ВСУ загорелся мусорный полигон под Белгородом Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли полигон ТБО в Шебекино в Белгородской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Шебекино. После обстрела там возник пожар, отметил глава региона в Telegram.

Гладков подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет.

В результате обстрела города Шебекино загорелся полигон ТБО. Пострадавших нет. Пожарные расчеты на месте, тушат, — говорится в его сообщении.

Белгородская область регулярно становится объектом атак со стороны ВСУ. Так, 20 мая Вячеслав Гладков рассказал, что саперам удалось обезвредить снаряд, который упал на частный дом в селе Архангельском и не разорвался. Также он сообщил еще об одном снаряде ВСУ, который был обнаружен в селе Шамино при проведении полевых работ, саперы решили ликвидировать его на месте. По словам губернатора, пострадавших в обоих случаях не было.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи села Антоновка Белгородской области. По информации канала, после падения дрона загорелась трава, общая площадь пожара составила около 100 кв. м. По данным Baza, инцидент произошел вечером 19 мая недалеко от Антоновки. Авторы утверждали, что большой самолетный дрон был запущен со стороны Украины.